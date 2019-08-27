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佳能 EOS 90D 单反相机价格曝光：单机身约8600元

2019-8-27 9:48:39来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家8月27日消息 根据Canonnews的报道，佳能EOS 90D的图片和价格已经泄露，在北美市场，EOS 90D单机身售价为1199美元，约合人民币8600元。

根据之前的报道，佳能EOS 90D将搭载3250万像素APS-C画幅传感器，处理器为DIGIC 8，显示屏为3.0英寸104万画点可旋转触摸屏。

根据多家外媒的报道，佳能将在8月28日发布EOS 90D、EOS M6 Mark Ⅱ两款相机，以及三款镜头，感兴趣的小伙伴可以关注一下了。

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关键词：佳能单反相机

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