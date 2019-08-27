OPPO 再秀Reno2视频超级防抖，这次挑战刺激过山车

IT之家8月27日消息 不久前，OPPO副总裁@沈义人Brian在微博上公布了OPPO Reno 2手机防抖效果，现在OPPO官方又拍了一段短视频来展示Reno2的视频超级防抖，这次挑战的是过山车视频拍摄，一起来看一下吧。

根据视频介绍，OPPO Reno 2开启视频超级防抖后，画面十分稳定，对比项的其他手机则是出现了明显的抖动。

昨天，OPPO证实宣布了Reno2将于9月10日上午10点在上海发布，官方打出的口号是“Catch fun, Have fun！”，另外OPPO无线降噪耳机也将同时发布。根据之前的报道，OPPO Reno 2竖排后置四摄方案为：一枚4800万像素主传感器+一枚支持2倍光学变焦的1300万像素的长焦传感器+一枚800万像素广角传感器以及一枚200万像素的景深传感器。OPPO副总裁沈义人放出了该机的防抖效果展示视频，视频显示该机防抖功能非常强大。

配置方面，OPPO Reno 2将搭载高通骁龙730G处理器，配备支持超暗模式（Ultra Dark）和焦外成像模式（Bokeh Mode）的专用NPU。内置4000mAh电池，支持8GB RAM和256GB机身存储，配备USB Type-C接口，将支持20W VOOC 3.0闪充。屏幕方面，OPPO Reno 2采用6.5英寸AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，宽高比为20:9，搭载第三代屏下光学指纹传感器。