亚马逊雨林发生大火，但巴西拒绝接受G7集团援助资金

IT之家8月27日消息 根据BBC的消息，巴西政府表示，将拒绝接受G7集团提出的帮助解决亚马逊雨林火灾的援助提议。

在此之前，法国总统埃马纽埃尔•马克龙表示，将给与2200万美元的援助资金。巴西官员没有给出拒绝这笔资金的理由，但是巴西总统雅伊尔·博索纳罗指责法国像对待殖民地一样对待巴西。

巴西国防部长称亚马逊的大火并没有失去控制，现已经部署了4.4万名士兵，来应对亚马逊地区的火灾和环境犯罪。

博索纳罗的幕僚长奥尼克斯•洛伦佐尼在评论七国集团(G7)的援助提议时对环球新闻网(Globo news)表示:“谢谢，但或许欧洲再造林项目更需要这些资金。巴西可以教任何国家如何保护本土森林。”

根据之前的报道，巴西空间研究机构Inpe称，巴西的火灾数量创下了历史新高，其中大部分发生在亚马逊地区。法国总统马克龙上周将火灾描述为“国际危机”。批评人士指责博尔索纳罗反环境的言论使亚马逊地区的森林砍伐变得严重。

据悉，本周一，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的七国集团领导人继续在法国比亚里茨会晤之际，宣布了2200万美元的援助计划。马克龙表示，这些资金将立即到位，主要用于购买更多的灭火飞机，法国还将“向该地区的军队提供支持”。