SA：美国智能手机换机市场的赢家和输家

随着美国市场进入5G时代，市场领导者苹果和三星可能会拉开与LG、摩托罗拉、中兴和谷歌等其追逐者的差距。由于苹果和三星在高端市场占主导地位，其它品牌的换机竞争将在零售价600美元以下的手机中展开。实际上，Strategy Analytics认为消费者根本不会接受800美元或1000美元的零售价格点。即使是3年的EIP（设备分期付款），除了两个品牌领导者之外，Strategy Analytics认为每月25-30美元的平均用户账单已经过高。

Strategy Analytics最新发布的研究报告《美国智能手机换机率和品牌动态》的分析指出，三星和苹果的重复购买意向率在70%以上，而落后的厂商LG和摩托罗拉在这个关键指标中低于50%，使得其消费者看到新一代的手机和新机型更容易更换至其它品牌。

谷歌通过其Pixel系列显著改善了其地位和消费者观念，并在美国迅速获得了份额，事实上其在2019年Q2的份额翻了一番。

超越谷歌，还有谁会挑战？包括诺基亚和一加在内的新进品牌以及来自中国的许多其他品牌可能会争夺零售价格低于600美元的细分市场，这是由于a）他们最有机会被美国运营商所考虑，而b）更节俭的40-64岁的消费者更倾向购买。由于过去十年或更长时间内三星和苹果的营销力量和忠诚度不断增强，这对于其竞争对手来说可望不可及。

苹果和三星累积的品牌支出和用户体验历史意味着对于大多数厂商来说，与苹果和三星竞争基本上是不可能完成的任务。

在短短的几年内，在考虑购机方面，谷歌已经超过了摩托罗拉，但在考虑购机和购买意向方面LG已经拉开与谷歌的距离。谷歌当然是一个特例，鉴于它的安卓资产基础和市场规模。然而，LG和摩托罗拉的相对弱势必须引起关注，但同时这为新进市场玩家带来了机遇。当然，在制定上市方法和行动计划之前，厂商需要仔细调查每个特定市场集群中每个厂商的优势和劣势。

毫无疑问，LG和摩托罗拉受益于政治上对华为的禁令。如果没有政治和贸易战的暗流，这对LG和摩托罗拉的挑战将是巨大的。

挑战这些老牌企业自然会成为新进玩家或重新进入市场品牌的使命。Strategy Analytics的研究表明，美国消费者仍会考虑索尼、HTC、诺基亚、夏普、黑莓等昔日品牌的下一代智能手机。美国消费者也不排除考虑智能手机世界中的新玩家。8%的智能手机用户表示会考虑亚马逊成为他们的下一部的手机品牌。

美国和全球手机换机周期的延长表明，总的来说消费者并不急于升级，并会考虑多个品牌作为他们下一部手机。虽然零售价800美元及以上的旗舰设备出现了明显的疲软，但疲软和更长的换机周期正在降到中端机，对二线品牌可能造成破坏性影响。

设备品牌不再只是推出并等待客户知道他们会来。随着新进玩家和5G设备的更多样化，2020年的美国市场竞争将会加剧。