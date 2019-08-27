陌陌第二季度净利润12.4亿元，月活跃用户1.1亿

新浪科技讯北京时间8月27日下午消息，移动社交网络平台陌陌（Nasdaq: MOMO）公布2019年第二季度未经审计财报。财报显示，2019年第二季度，陌陌净营收达41.526亿元（约6.049亿美元），同比增长32%。不按照美国通用会计准则计量，2019年二季度归属于陌陌母公司的净利润为12.425亿元（约1.810亿美元）。

2019年上半年，陌陌公司净营收达到78.755亿元（约11.472亿美元），同比增长33%。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为21.528亿元（约3.136亿美元），上一年同期为17.970亿元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为9.75元（约1.42美元），上一年同期为8.58元。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街13位分析师平均预计，陌陌公司2019年第二季度营收为5.6977亿美元。财报显示，陌陌公司2019年第二季度营收为41.526亿元（约6.049亿美元），远超华尔街预期。

2019年第二季度业绩摘要

净营收达到41.526亿元（约6.049亿美元），同比增长32%。

归属于陌陌母公司的净利润为7.318亿元（约1.066亿美元），上一年同期为7.502亿元。

不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为12.425亿元（约1.810亿美元），上一年同期为8.932亿元。

每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为3.33元（约0.49美元），上一年同期为3.55元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为5.60元（约0.82美元），上一年同期为4.22元。

2019年6月，陌陌主App月度活跃用户为1.135亿，上一年同期月度活跃用户为1.080亿。

2019年第二季度，陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1180万（包括探探付费用户320万），上一年同期为1160万（包括探探2018年6月的付费用户310万）。

近期发展

探探的下载和支付服务于2019年7月15日全面恢复。截至2019年8月25日，探探付费用户数为410万。

2019年上半年业绩摘要

净营收达到78.755亿元（约11.472亿美元），同比增长33%。

归属于陌陌的净利润为10.211亿元（约1.487亿美元），上一年同期为15.754亿元。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为21.528亿元（约3.136亿美元），上一年同期为17.970亿元。

每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为4.71元（约0.69美元），上一年同期为7.52元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为9.75元（约1.42美元），上一年同期为8.58元。

2019年第二季度财务业绩

净营收

2019年第二季度净营收为41.526亿元（约6.049亿美元），与上一年同期的31.525亿元相比增长32%。

2019年第二季度陌陌直播服务营收30.999亿元（约4.515亿美元），与去年同期的26.209亿元相比增长了18%。

2019年第二季度增值业务营收达到9.484亿元（约1.381亿美元），同比上一年的3.526亿元增长169%。

2019年第二季度移动营销营收为7620万元（约1110万美元），移动游戏营收为2320万元（约340万美元）。

2019年第二季度陌陌主App的净营收从2018年二季度的31.198亿元增至38.654亿元（约5.631亿美元）。

成本和支出

2019年第二季度的成本和支出为33.868亿元（约4.933亿美元），比上一年同期的23.568亿元增长44%。

2019年第二季度，不按照美国通用会计准则计量，成本和支出为28.667亿元（约4.176亿美元），比上一年同期的22.109亿元增长30%。

其他运营利润

2019年第二季度其他运营利润为1.619亿元（约2360万美元），上一年同期为1.001亿元。

运营利润

2019年第二季度运营利润为9.277亿元（约1.351亿美元），上一年同期为8.958亿元。2019年第二季度陌陌主App的运营利润为13.544亿元（约1.973亿美元），上一年同期为11.593亿元。2019年第二季度探探的运营亏损为4.314亿元（约6280万美元），去年同期亏损9780万元。探探收入自2018年6月开始并表。

不按照美国通用会计准则计量，运营利润为14.479亿元（约2.109亿美元），上一年同期为10.417亿元。不按照美国通用会计准则计量，2019年第二季度陌陌主App的运营利润为14.885亿元（约2.168亿美元），上一年同期为12.589亿元。不按照美国通用会计准则计量，2019年第二季度探探的运营亏损为4790万元（约700万美元），去年同期运营亏损为5150万元。探探收入自2018年6月开始并表。

净利润

2019年第二季度净利润为7.311亿元（约1.065亿美元），上一年同期为7.481亿元。2019年第二季度陌陌主App的净利润为11.495亿元（约1.674亿美元），上一年同期为10.086亿元。2019年第二季度探探的净亏损为4.232亿元（约6160万美元），去年同期为净亏损9480万元，这主要是由于确认了探探创始团队3.237亿元（约4710万美元）股权奖励费用。探探收入自2018年6月开始并表。

不按照美国通用会计准则计量，净利润为12.418亿元（约1.809亿美元），上一年同期为8.910亿元。不按照美国通用会计准则计量，2019年第二季度陌陌主App的净利润为12.836亿元（约1.870亿美元），上一年同期为11.082亿元。不按照美国通用会计准则计量，2019年第二季度探探的净亏损为4910万元（约710万美元），上一年同期为净亏损5140万元。探探收入自2018年6月开始并表。

归属于陌陌母公司的净利润

2019年第二季度归属于陌陌母公司的净利润为7.318亿元（约1.066亿美元），上一年同期为7.502亿元。

不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为12.425亿元（约1.810亿美元），上一年同期为8.932亿元。

每股美国存托股(ADS)净利润

2019年第二季度每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为3.33元（约0.49美元），上一年同期为3.55元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为5.60元（约0.82美元），上一年同期为4.22元。

现金和现金流

截至2019年6月30日，陌陌持有的现金、现金等价物、定期存款和短期投资为124.898亿元（约18.194亿美元），截至2018年12月31日为112.926亿元。2019年第二季度经营活动带来的净现金为14.220亿元（约2.071亿美元），上一年同期为9.924亿元。

2019年上半年业绩

2019年上半年，陌陌净营收达到78.755亿元（约11.472亿美元），比上一年同期的59.169亿元同比增长33%。

2019年上半年归属于陌陌的净利润为10.211亿元（约1.487亿美元），上一年同期为15.754亿元。

2019年上半年，不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌的净利润为21.528亿元（约3.316亿美元），而上一年同期为17.970亿元。

2019年上半年，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为4.71元（约0.69美元），而上一年同期为7.52元。

2019年上半年，不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为9.75元（约1.42美元），而上一年同期为8.58元。

2019年上半年经营活动带来的净现金为25.979亿元（约3.784亿美元），上一年同期为18.179亿元。

业绩展望

公司预计2019年第三季度的净营收在42.5亿至43.5亿元人民币之间，同比增长在17%至19%之间。这反映公司管理层对目前市场和运营环境的初步看法，未来可能有所变化。