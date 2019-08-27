科普：为何普速列车座位面对面，高铁动车却朝前？

IT之家8月27日消息 经常坐火车的小伙伴们应该都注意到了，普速旅客列车上的座位都是面对面，而高铁、动车组列车上的座位都是和行驶同向，你有想过这是为什么吗？

据铁路部门解答，最主要的原因如下：

普速列车提高空间利用率，增加载客量：座椅面对面可以节约车厢内部空间，提高空间利用率，搭载更多的乘客，从而提升运载能力。

例如，普速上常见的25G型空调车与和谐号CRH380A相比，25G型空调车定员118人，和谐号CRH380A定员只有85人。25G型空调车硬座一节车厢比CRH380A二等座多33个坐席。

普速列车火车不能掉头：列车折返时车体不能转向，就会出现反向运行情况，如果火车都是顺座，就会出现整车人背向火车行驶方向坐着的情况。

普速列车座位没有转向设计，只有让座椅面对面，才能保证有一半旅客始终朝向列车运行方向。大部分动车的座椅是可旋转的，到终点站后乘务员会把座椅都转过来，朝向列车运行方向。

普速列车沿袭国外的火车设计：火车车厢设计源于欧洲客运邮政马车，即两排座位相对而坐，后来车厢变大，由多个马车车厢串在一起形成一个个包间。

再后来车厢进一步扩大，从包厢式到全通式车厢，车厢都延续了相对而坐的传统。而现在的动车组列车横排式座位，更多参考飞机座椅设计，统一面向一个方向。