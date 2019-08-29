索尼发布E卡口新镜头SEL1655G及SEL70350G

索尼（中国）有限公司今日正式发布了E卡口APS-C画幅标准变焦G镜头E 16-55mm F2.8 G（数字型号SEL1655G）和超远摄变焦G镜头E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS（数字型号SEL70350G）。

至此，索尼E卡口镜头数量已经达到了54支，加上今日同时发布的索尼微单α6600与α6100，索尼APS-C画幅微单系统进一步完善。

▲超远摄变焦镜头E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

索尼APS-C画幅标准变焦G镜头E 16-55mm F2.8 G

索尼标准变焦G镜头E 16-55mm F2.8 G等效35mm画幅焦距为24-82.5mm，采用恒定F2.8大光圈设计，是专业摄影师以及摄影爱好者拍摄风光、人像和记录日常生活时的又一不错选择。

索尼微单α6600+标准变焦镜头E 16-55mm F2.8 G主要特点包括：

在变焦范围内，F2.8最大光圈也可提供从图像中心到边缘的出色分辨率

两枚AA（高级非球面）和两枚非球面镜片可有效抑制像差，使图像中心到边缘均可提供G镜头标志性的出色分辨率；而三枚ED（低色散）玻璃镜片则将色差和色散降至更低。

纳米增透镀膜技术能有效减少眩光和鬼影，使分辨率进一步提升，从而获得更加清晰锐利的影像。

9枚圆形光圈叶片和精确的球面像差控制，可轻松获得柔美的背景虚化效果。

紧凑的F2.8恒定大光圈设计，仅重495g

采用与G大师镜头相同的XD线性马达，实现快速、精准和安静的自动对焦及自动跟踪性能

专业操控与可靠性

可自定义对焦保持按钮，令操控更加专业便捷。

线性响应MF手动对焦环，可实现精细、灵敏的手动对焦控制。

防尘防潮设计，可轻松应对户外苛刻的拍摄环境。

前组镜片采用氟涂层，以免镜头表面沾染灰尘和指纹。

索尼E卡口APS-C画幅首支超远摄变焦G镜头E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

超远摄变焦G镜头E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS采用优化的光学和机械结构设计，在70-350mm（等效35mm焦距为105-525mm）变焦范围内提供G镜头标志性的出色分辨率。

在拥有高达5倍光学变焦的前提下，索尼依然在该镜头中赋予了优秀的光学性能、紧凑的轻量化设计，以及出色的便携性和机动性。此外，该镜头还支持OSS光学防抖，为这款多功能远摄变焦镜头增加了稳定性和便利性。

索尼微单α6600+超远摄变焦镜头E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

在变焦范围内，350mm端也可提供从图像中心到边缘的出色分辨率

1枚非球面镜片可有效抑制像差，图像中心到边缘均可提供G镜头标志性的出色分辨率

优化排列的三枚ED（低色散）玻璃镜片将色差和色散降至更低，画面边缘也是如此。

圆形光圈叶片可轻松获得柔美的背景虚化效果。

紧凑轻巧设计，仅重625g，使这款5倍光学变焦镜头具备出色的便携性和机动性。

在APS-C画幅镜头中采用先进的XD线性马达，实现快速、精准和安静的自动对焦及自动跟踪性能。

专业操控与可靠性

内置OSS（Optical SteadyShot）光学图像稳定系统，可以更加轻松地捕捉影像，同时大幅减少抖动引起的模糊，特别是在超远摄焦距端进行拍摄时。

可自定义对焦保持按钮能够分配多种功能，令操作更加专业便捷。

AF/MF对焦模式切换开关可在自动和手动对焦之间快速切换，以应对不同的拍摄场景和需求。

具备变焦锁定开关，可防止镜头中因自重而伸展。

防尘防潮设计，可轻松应对户外苛刻的拍摄环境。

索尼E 16-55mm F2.8 G和E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS分别将于2019年9月和11月上市。