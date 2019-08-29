为游戏而生的性能小钢炮，Redmi Note 8 Pro体验评测

随着前段时间推出的骁龙855 Plus处理器，游戏手机又开始活跃在大众的视野当中。今天我们迎来的这款产品，虽然官方没说它是游戏手机，但却相当罕见的采用了全新的、为游戏所打造的MTK Helio G90T处理芯片，而且这次还跟三星合作，首发了6400万像素的GW1传感器，它就是Redmi Note 8 Pro。这两个卖点听起来都有点意思，而且我们也非常好奇，在最近旗舰扎堆的情况下，小米为什么要推出这样一款产品呢？

好在，IT之家也在第一时间拿到了这款手机，那现在就和大家分享一下这款手机的使用体验及感受。

一、91.4%屏占比和多彩的配色

大家都知道自从这Redmi品牌独立运营之后，就一直非常注重在手机的ID设计上下功夫。IT之家这次拿到的是8GB + 128GB存储组合的贝母白配色版本。一眼看过去，标准的双面玻璃+金属中框的三明治结构。背面也再次采用了中轴对称的设计，似乎之前采用该设计的红米K20系列获得了不少认可。整机的三围是161.3mm x 76.4mm x 8.8mm。机身整体比较修长，使得单手握持起来相对轻松。

Redmi Note 8 Pro的正面采用了一块6.5英寸的全面屏，分辨率为2340×1080，拥有19.5:9的比例，采用COF工艺，屏占比高达91.4%。屏幕的上、左右和下边框厚度分别为2.05mm、1.8mm和4.2mm。不过，它并没有采用目前较为流行的挖孔屏、升降屏等全面屏解决方案，而是较为普通的水滴屏。水滴的部分包含了一颗2000万像素的前置镜头，屏幕顶部还有一条隐藏式设计的听筒。对此，Redmi品牌总经理卢伟冰强调称，“不要过度迷信弹出全面屏，细节才是魔鬼。”与此同时，它还支持德国莱茵TUV低蓝光护眼认证，可以在32级至256级之间进行专业的护眼模式调节。

比较遗憾的是，由于成本的原因Redmi Note 8 Pro没有采用屏下指纹方案，在手机的后置镜头模组最下方有一枚实体指纹按键，而且做成了全黑的样式，看上去和镜头模组融为一体，比较低调。好在后置指纹的工艺和技术都非常成熟，所以在解锁体验上速度和识别准确率都有保障。

手机背面的设计同样与众不同。首先就是这个贝母白的配色。之所以叫贝母是因为正常看过去，它既是白色又是青色，而转动手机的时候又会出现霞红色，就好像是阳光照在湿润的贝壳肉上反射出的色彩一样，总之你无法用一种颜色去定义它。除此之外，Redmi Note 8 Pro还拥有冰翡翠和电光灰这另外两种颜色，按照官方的说法，冰翡翠和贝母白的工艺还有所不同，前者是钻石切面纹理，后者是菲涅尔透镜纹理。

为了突出质感，Redmi Note 8 Pro采用了第五代康宁大猩猩玻璃的3D四曲面设计，机身非常的圆润光滑。整个镜头模组由中置的三枚镜头和右侧的一枚小镜头和补光灯组成，镜头模组较为突出，边缘部分并未做平滑过渡，手摸上去还是比较粗旷。主镜头组下面还有一行小字——64MP AI SUPER CAMERA。后壳底部的中间还有一个不算很大的Redmi Logo。

有意思的是，虽然神似不锈钢亮面质感的中框其实是塑料材质，但USB接口、耳机孔、卡托、侧键都配备了硅胶圈密封，而且机身表面有一层纳米防泼溅镀膜，所以Redmi Note 8 Pro支持IP52级别的生活防水。后盖玻璃和中框衔接的地方弧度很大，几乎可以说是被中框包裹了起来，四角内部还加垫了防撞金属，目的自然是防跌落保护，没有明显的缝隙，也不会有喇手的感觉。

中框顶部依旧是大家熟悉的红外传感器，可以控制多种家用电器，非常的方便，旁边还有一个收音麦克风。底部从左到右依次是3.5mm耳机孔、Type-C充电接口、第二个麦克风以及扬声器开孔。这么看只要注重游戏体验的手机，耳机孔几乎是标配了。中框的左侧和右侧分别有Sim卡插槽和音量电源键。

看完了外观自然是要谈一下它的手感。机身背部的设计使得握持手感还是非常圆润的，裸奔的情况下并没有明显不适。而Redmi Note 8 Pro拿上手给人一种颇有分量的感觉，裸机重200g左右。这个重量对习惯了2019年旗舰手机的用户来说也不过就是洒洒水的样子，要是你张口就来什么健身器材，女孩子用不合适之类的，我觉得不OK。其实，它和iPhone 8 Plus几乎一样重，难道那些当年给iPhone 8 Plus戴一个厚厚手机壳用的妹子，都被你吃了？当然，当然，这个外观妹子是否喜欢我就不清楚了。重量这种东西，只有亲自上手才知道适不适合自己。

二、为游戏而生的联发科Helio G90T芯片

说到手机，除去外观和功能，大家最关心的还是配置，毕竟配置基础决定上层性能不是。而说到配置，就不得不提一下联发科的这枚Helio G90T的专业游戏芯片了。关于这枚芯片，Redmi品牌总经理卢伟冰曾表示，在跟MTK交流的过程中，对方非常坦诚的告诉他MTK在早期产品出现的问题，并且一直致力于对这些问题进行解决并且优化，而后来他也的确看到了MTK巨大的进步。那么这次的Helio G90T到底表现几何，又是否能打一场翻身仗呢？

我们先来看看它的规格。Helio G90系列基于12nm制程工艺打造，八核心设计，CPU部分为两颗Cotex-A76核心搭配六颗Cortex-A55核心，也就是2大核+6小核布局，这与前不久刚发布的麒麟810布局相近。主频方面，Helio G90T的大核主频为2.05GHz，小核也可达到2.0 GHz的频率，最高支持LPDDR4X-2133内存、eMMC5.1/UFS 2.1闪存。GPU搭载的是主频为800MHz的ARM Mali–G76 MP4，最高支持90Hz刷新率屏幕，6400万像素单摄，2400万+1600万像素双摄以及四摄，内存方面最高支持到10GB。

性能方面，官方宣称Helio G90相比骁龙730G/730，CPU多核性能领先10%、游戏冷启动时间快3-15%、GPU性能领先5-26%。那既然官方都这么说了，咱们就顺便对比下骁龙730G吧。骁龙730G与Helio G90T一样定位于游戏芯片，一样采用两大核与六小核的组合方案，主频分别达到2.2GHz和1.8GHz。单从上述的参数来看，Helio G90T和骁龙730G的差距并不明显。结合Redmi Note 8 Pro的安兔兔8.0新版跑分以及安兔兔官方公布的这张即将推出并搭载高通骁龙730G处理器的Reno 2跑分来看，总分2万多的差距也表明，Helio G90T确实有一定的优势。具体的子项分数上，Reno 2的CPU得分为95961、GPU得分为71241、MEM得分为46844，最后UX得分为45063，最大的差距项目是GPU和MEM性能上。

在Helio G90正式发布之前，业内曾一度流传它会选择最新的7nm工艺，成为继骁龙855、骁龙855 Plus、苹果A12、麒麟980和麒麟810之后的全球第6款7nm手机芯片。但是，最终它却采用了12nm的制程工艺，这令不少人颇感遗憾，毕竟制程工艺几乎代表了这款核芯的“天赋上限”，芯片能效、主频差距不是简简单单就能通过优化所能弥补的。对比规格相近的麒麟810和骁龙730后我们不难发现，它的性能大概介于两者之间。不过，参数只能反映硬件的“底子”高低，用户实际体验的效果还得看软硬件层面的优化和结合才行。

Redmi Note 8 Pro拥有了基于MediaTek HyperEngine及MI Game Turbo 2.0的双引擎优化，咱们可以通过下面这张图来了解一下它的主要优化点有哪些。

在这些优化中，最重要的点有三个：

1）增强游戏画质，通过联发科MiraVision图像显示技术，为手机屏幕提供逼真生动的视觉画面。高度的画质提升带来更好的对比度、锐度及更丰富的细节表现；

2）通过连接两个WiFi频段甚至两台路由器实现双路并发，从而通过选择最优路线最大程度保证网络不掉线，在触控方面也加入优化引擎，降低用户触控屏幕的延迟时间，提升游戏的跟手性；

3）通过智能负载调控引擎实现智能化控制游戏画面帧率，智能调节CPU及GPU的资源以得到最优化的性能表现，让游戏的流畅体验能够保持更长久的稳定；

那在实际的游戏中，这颗Helio G90T以及其搭载的MediaTek HyperEngine游戏优化引擎表现又如何呢？我们选取了王者荣耀、和平精英以及崩坏3这三款主流手游进行了测试。其中，王者荣耀在25分钟的游戏时间内平均帧率稳定在59帧，帧数波动为3.84帧，耗电为7%，机身最高温度为36.8度。看得出这颗U应对它毫无压力，甚至还很省电。

接下来是和平精英，在HDR高清画质和超高帧数的游戏设置下，20分钟的游戏平均帧数在36帧，帧数波动为5.20帧，耗电10%，虽然根据快否的图表我们可以看到，在一些复杂的场景中，会出现较大幅度的帧率波动，但总体可以稳定在35帧以上，后来我们降低到高画质，就基本能稳定在40帧左右了。

最后是崩坏3，众所周知它是三款手游中最吃硬件配置的游戏。在最高画质和全特效下，30分钟游戏内，平均帧数为44帧，帧数波动为13.84帧，相比前两款游戏确实比较明显，不过30分钟游戏耗电12%，手机表面的最高温度也才40度，在耗电和温度控制上，已经直逼旗舰游戏手机。说真的，这样的结果有点出乎我的意料。

另外，Redmi Note 8 Pro这次还增加了一个专属的游戏加速APP，打开之后你会发现，它就类似于游戏手机上的游戏空间。沉浸式的UI设计以及定制的游戏封面，都表明小米这次希望在游戏体验上能够下更多的功夫。游戏空间主页有游戏列表和CPU占用、电量百分比等信息。左上角可以一键游戏加速，而右上角可以添加游戏和进行详细的游戏优化设置，设置选项也非常丰富，甚至可以对单个游戏进行定制优化。



而进入游戏之后，也可以通过屏幕左右侧顶部考上的位置向内侧滑打开游戏内的快捷工具栏，里面同样放置了玩家经常需要用到的一些快捷功能。看来，厂商们对这些游戏手机必备的技能都已经轻车熟路了。

三、6400万四摄，功力几何

除了游戏芯片，Redmi Note 8 Pro这次主打的另一个卖点就要数和三星合作首发的6400万高像素GW1传感器了。本身的镜头规格也堪称“豪华”，一颗6400万像素主镜头，拥有1/1.7的超大感光面积以及1.6μm的单个像素尺寸；另外三颗则分别是：800万像素超广角镜头、200万微距镜头以及200万像素的景深镜头。

那GW1传感器有什么优势呢？首先，它拥有6400万像素超高解析力，支持Remosaic直出6400万超清照片，分辨率高达9248×6936。同时，GW1的感光面积高达1/1.7英寸，和IMX600系列相同，是当前市面上面积最大的感光元件之一。其次，无论是拍摄照片的分辨率，还是传感器面积，GW1都比4800万产品高出34%。并且，6400万传感器可以无需长焦镜头，直接拍照后剪裁放大，也能实现不错的光学变焦效果。

在这样的四摄加持下，Redmi Note 8 Pro的拍照表现有如何呢？我们来看几组样张。

主摄默认直出



超广角模式直出

两倍变焦直出

从上面这组阳光充足的室外样张中可以看到，得益于6400W的高像素优势，画面整体的细节非常出色，对色彩的还原也非常到位，即使是放大两倍进行裁切变焦的情况下，画面依旧非常的锐利，窗户的细节基本没有丢失，只是色彩会稍微变淡一点。而超广角模式下，画面承载的范围和细节都更多了，但畸变却不明显。不过超广角只有800万像素，所以不可避免会带来边缘画质下降、发虚的情况，期待官方在后续的升级中进行优化。

默认拍照模式直出

6400万模式直出

如果我不说，大家分得清哪张是6400万模式直出的么？两种模式直观对比没有明显的区别，只是放大后，6400万模式的细节要更加锐利。

微距模式直出

微距下的植物，Redmi Note 8 Pro依旧展现出了丰富的细节层次，适当的虚化景深以及足够的亮度，虽然被摄主体的色彩方面较原景颜色要更深一些，但对整体的照片观感影响不大。

夜景模式直出

6400万像素模式直出

普通模式直出

夜景方面，Redmi Note 8 Pro拥有独立的夜景模式，对比普通模式和6400W的直出模式来看，夜景模式的四合一像素和多帧降噪合成发挥了突出的作用，无论是解析力、噪点控制、高光压制、暗部细节还是画面亮度，都完胜后两者，所以大家平时在拍摄夜景的时候，还是尽量用夜景模式来拍摄吧。



总结：

Redmi Note 8 Pro即便是以联发科Helio G90T游戏芯片以及三星的6400万像素GW1传感器为卖点，但它的直接竞争对手并不是搭载骁龙855 Plus处理器的一众游戏旗舰，也不是搭载顶级镜头传感器的拍照旗舰，而是以搭载骁龙730、麒麟810这样的次高端机器为对手。首次尝试和联发科合作，估计很多人都对它持观望和疑问的态度，不过实际体验之后，IT之家认为，Redmi Note 8 Pro的这次试水无疑是做好了充分准备的。

Redmi和联发科合作，是希望在这样一款手机上尽可能为用户提供更加全面和优秀的游戏体验，而和三星合作首发GW1高像素传感器，则是为了普及四摄镜头，并通过差异化的镜头，去增加产品的关注度。机器本身的工艺、ID设计、功能以及硬件“底子”都不差，再加上自身非常成熟的MIUI系统，以及通过红外遥控、NFC等功能所建立的小米生态圈，共同为Redmi Note 8 Pro的试水进行保驾护航。我们也期待今后，越来越多的产品能够尝试不同的差异化突破，为整个智能手机市场和消费者带来更多的便利。