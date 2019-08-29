刘作虎：用Android TV重新定义流畅

IT之家8月29日消息 今日，一加CEO刘作虎在一加社区海外版发文称，自从宣布将推出OnePlus TV以来，许多人都问我会使用什么操作系统，经过长时间的讨论和研究，我们决定使用“Android TV”。

以下为刘作虎《Redefining ‘fast and smooth’ with Android TV》全文：

自从我宣布我们的电视即将推出以来，每个人都在问我，OnePlus TV将运行什么操作系统。经过长时间的谈判和多次比较，我们决定使用“Android TV”。

在整个过程中，我不断问自己一个问题，“我们怎样才能为用户提供最佳的电视使用体验？”我们始终坚持以“简洁”和“快速顺畅”为原则为用户提供最佳体验。

今年早些时候，我们发布了拥有先进的90Hz屏幕刷新率的OnePlus 7 Pro，旨在为用户提供无与伦比的顺滑感。我们对“快速和流畅”的追求深受我们用户的喜爱，这就是为什么我们下定决心确保我们的OnePlus TV不会与OnePlus 7 Pro（在流畅度方面）有什么不同。

在评估了所有可用的（操作系统）选项之后，我们得出结论，Android TV平台是唯一能够让我们提供快速流畅体验的平台。我们做出这个决定的原因如下：

1、基于Android。Android TV是功能最强大的电视操作系统，提供了大量的功能，如Play商店和Google智能助理。OnePlus TV是我们逐步建立OnePlus物联网生态系统的第一步。为此，我们必须选择可与您的Android手机进行交互且可无缝连接的操作系统，Android TV是自然的选择。 2、与Google成为战略合作伙伴，这样我们就能够与Google合作优化Android TV用户体验，并为用户提供至少3年的Android电视更新。

离OnePlus TV的发布越来越近时，我也开始按捺不住内心的激动。我非常感谢我们的团队在社区的帮助下所取得的成就，我迫不及待地想看看当OnePlus TV走进你家客厅时你的反应。