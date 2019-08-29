微软Surface Pro 7、Surface Laptop 3配置规格曝光：接口大变化

IT之家8月29日消息 微软将于10月2日举办Surface新品发布会活动，虽然传闻微软将推出可折叠平板电脑等新形态设备，但很可能大部分阵容还是微软Surface Pro/Laptop等升级版本。

今天，外媒Windowsarea曝光了这些即将公布的Surface设备的许多配置规格。

Surface Pro 7

根据消息，所有Surface Pro 7型号都将内置LTE。一些型号可能会运行骁龙8cx处理器，但即使是英特尔设备也会有LTE调制解调器。英特尔设备很可能采用Intel最新的第10代CPU处理器。

USB-C接口最终将在Surface Pro上出现-但这并不意味着会移除Surface Connect接口。据称，USB-C接口将取代DisplayPort显示接口，但由于Surface Connect的持续存在，USB-C端口将不支持Thunderbolt 3。Surface Connect将继续使用PCIe通道。

Surface Laptop 3

与Surface Pro 7不同，Surface Laptop 3将摆脱过时的Surface Connect接口，全部支持USB-C和USB-A端口。

报道称，微软将为商业客户推出一款不含Alcantara欧缔兰材料的全铝型号。预计商业版还包括可更换的SDD。对于消费者来说，微软将最终会把其备受期待Surface Laptop灰粉金版本带到其他地区。

最后，微软不会像传言那样发布AMD处理器版本的Surface笔记本。