为何移动支付在美国没有流行起来？

尽管美国人越来越依赖智能手机，但是大多数人仍然没有使用他们的移动终端设备来进行支付。然而，在其他国家，情况则完全不同。

中国和印度等地见证了智能手机支付的迅速普及。管理咨询公司贝恩（Bain）的数据显示，以中国移动支付为例，去年中国的移动支付占中国所有购物总额的80%以上。在美国，主要移动支付应用程序的使用率不到10%。

“在移动支付领域，美国并不是领头羊。与其他国家相比，美国充其量只能算是中游国家，”贝恩资本北美金融服务业务合伙人兼银行及支付部门主管杰拉德·杜·托伊特（Gerard du Toit）表示。

考虑到iPhone和安卓智能手机在美国的普及程度，这似乎有些奇怪。皮尤研究中心（Pew Research Center）的数据显示，81%以上的美国人拥有智能手机。而就在8年前，这一比例仅为35%。尽管专家们表示，美国的移动支付最终将缩小这一差距，但他们认为，成熟的传统金融体系、缺乏其他选择的必要性以及信用卡回馈奖励是美国移动支付未能普及的主要不利因素。

美国信用卡支付体系已经很成熟

移动支付之所以成为一些海外国家首选付款方式的一个重要原因是，现金支付是唯一的另一种选择，而且其吸引力要小得多。托伊特表示，中国和印度一直是以现金为基础的经济体，携带大量现金非常麻烦，因此移动支付是巨大的进步。

在印度，监管机构一直在推动放弃现金，转向数字化。印度官方还要求银行间转账更快捷、手续费更低，结果导致移动支付以“难以置信地迅速”流行起来，托伊特说道。

中国移动支付的兴起并非政府干预的结果，相反是科技巨头阿里巴巴和腾讯在争夺客户钱包时推动的。在这个过程中，他们既与商家打交道，也与消费者打交道，所以就不需要信用卡充当中间人了。

但在美国，信用卡和借记卡系统已经很成熟，对大多数人来说效果很好。在某些情况下，刷信用卡比移动支付更快。因为你需要拿出智能手机，把它举到面前解锁，然后双击按钮，把它举到显示器前面扫码。

CB Insights高级分析师利瓦伊（Arieh Levi）也表示，信用卡的普及是美国移动支付无法起飞的一个关键原因。

“美国和欧洲的借记卡和信用卡市场已经饱和，令人难以置信。所以人们已经有了一种不用现金的数字化支付方式，”利瓦伊说道。“在手机普及的领域，还没有真正成熟的老牌玩家。”

信用卡的参与者包括Visa、万事达和银行。如果现状发生变化，这些玩家将损失惨重，包括他们在客户刷信用卡时获得的收入。

美国商家并未普遍支持移动支付

在手机支付方面，美国消费者并不缺乏选择。苹果支付（Apple Pay）、谷歌支付、三星支付、PayPal、Venmo、Square Cash、Zelle以及其他一些希望颠覆这一榜单的新公司。但为了适配这些应用，咖啡店和零售店等商家需要合适的硬件。

贝恩咨询公司数据显示，在美国，传统的购物方式仍在发挥作用，去年信用卡消费仍占购物总额的80%以上。PayPal是最受欢迎的非银行支付方式，有40%的用户选择，但PayPal主要用于在线支付。苹果支付占支付总额的9%。

LoopPay的创始人威尔·格雷林（Will Graylin）表示，商家需要达到一定的门槛，才会考虑完全转向移动支付。他说，至少需要让90%的商家接受，才能让1%的消费者改变习惯。

“现实情况是，我们还没有做到这一点，”格雷林说。“没有足够的普遍接受。”

美国缺乏移动支付应用场景

信用卡通过返还现金和旅行奖励来争夺顾客，这是人们不会轻易放弃的东西。消费者可以使用一张信用卡支付汽油，一张信用卡支付食品杂货，另一张信用卡支付旅游费用，这取决于他们在消费过程中可能获得的奖励和现金。

CB Insights分析师利瓦伊表示，支付方式转移到移动设备并不容易，但是他指出了一个例外，星巴克应用程序。据eMarketer统计，它是美国使用最广泛的支付应用程序，拥有2340万用户，苹果支付有2200万，而谷歌支付有1110万。

“对于星巴克，应用场景是如此明显：你用它来赚取免费咖啡，”利瓦伊说道。“对于苹果支付或谷歌支付来说，这可能还不存在。”

苹果与高盛合作推出的新信用卡就是基于这种想法设计的。它为购买苹果产品提供3%的现金返还，为所有与苹果有关的消费提供2%的现金返还，为其他消费提供1%的现金返还。这些奖励是当天发放的。

“实体苹果卡将把流动性带入移动应用程序，苹果支付，”利瓦伊说道。“这并不是苹果推出这款卡的唯一原因，但它肯定是推动资金流向他们生态系统的其他部分。”

美联储或改变移动支付格局

美联储最近发布的实时支付公告也可能改变移动支付的格局。今年4月，美国央行宣布了一套实时支付系统，几乎可以立即实现资金转账。根据美联储的说法，这项定于2024年启动的服务将允许资金随时随地流动。

PRMPayments的彼得·戈登（Peter Gordon）表示，该项目可能会改变目前的移动支付格局，允许企业家和PayPal等公司与客户账户直接实时连接。

CB Insights分析师利瓦伊表示，这还可能使脸书的WhatsApp应用、甚至亚马逊和谷歌等科技巨头推出更多类似银行的服务，这些服务很可能都将根植于移动领域。

虽然这可能有助于非银行机构进入移动支付领域，但贝恩资本的托伊特表示，信用卡将继续存在。人们并不总是想立即、实时地为某些东西付费。信用卡仍然很有价值，以及令人垂涎的奖励和积分。