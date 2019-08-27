支付宝蚂蚁森林：5亿人3年种树1.22亿棵，累计碳减排超792万吨

IT之家8月27日消息 8月27日，生态环境部环境与经济政策研究中心课题组发布《互联网平台背景下公众低碳生活方式研究报告》，显示仅在支付宝蚂蚁森林上，就有5亿人坚持“手机种树”实现碳减排792万吨。根据测算，相当于少烧了34亿升汽油，能装满全国一半加油站。

相比全球碳排放，这个数字不算大，但可贵的是每个人的身体力行。报告显示，互联网打造了人人可参与的绿色低碳行动平台，让低碳生活触手可及——每4个中国人就有一个用手机办事，减少不必要出行的同时，也避免了纸张浪费；每天有3.5亿人次选择公共交通出行，共享单车、网约车平台覆盖全国；超过1亿人网购“绿色商品”，旧物回收、闲置循环成为潮流……

这些低碳行为也在让地球变得更好。过去3年，5亿蚂蚁森林用户累计为地球种下了1.22亿真树，面积相当于1.5个新加坡。

报告称，蚂蚁森林以互联网的方式，一端连接城市的低碳行为，一端连接荒漠化地区的种树行为，有效激励了公众绿色低碳行为。在接入蚂蚁森林后，盒马弃用塑料袋订单提升了22%，星巴克门店每天减少使用1万只一次性杯，饿了么选择不使用一次性餐具的用户增长500%。杭州人通过行走，在蚂蚁森林年人均碳减排17.64kg，拿下全国第一。

过去一年，蚂蚁森林人均碳减排增长最快的地区，恰恰是陕西宝鸡、甘肃武威、青海西宁、山西大同等生态环境需要改善的地区。

报告认为，在绿色低碳成为全球经济发展大趋势的背景下，公众个人碳减排行动的最大意义在于，能够从需求侧推动供给侧的碳减排，间接推动企业减少碳减排，为国家碳减排做出更多贡献。