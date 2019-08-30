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Uber CEO：莱万多夫斯基确实像偷了Waymo的技术

2019-8-30 7:44:03来源：网易科技作者：辰辰责编：远洋评论：

8月30日消息，据国外媒体报道，当地时间周四Uber CEO达拉·科斯罗萨希(Dara Khosrowshahi)表示，公司前高管安东尼·莱万多夫斯基(Anthony Levandowski)“看起来确实像是”从谷歌那里获取了有关自动驾驶汽车的信息。

本周，检察官指控莱万多夫斯基从Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo窃取33项商业机密。此前Uber已支付价值约2.45亿美元股票，了结与Waymo的商业机密诉讼。Uber申请上市时披露，可能再支付约1.27亿美元。

“当我们招聘安东尼时，我不在这里。据我所知，公司曾全身心投入，去确认安东尼是否从谷歌获得任何信息。现在看，安东尼确实像是这样做了，但并没有向公司坦白。”科斯罗萨希周四接受采访时说，“这是我们的责任。”

目前美国检察官办公室正在起诉莱万多夫斯基。而莱万多夫斯基拒不认罪。

此外科斯罗萨希表示，Uber将在投资前景看好领域的同时，削减那些没有分量的业务部门。他特别指出，Uber的配送业务将不止做食品领域。此前Uber曾提出配送杂货。

自今年5月上市以来，Uber股价已下跌27%，二季度净亏损超50亿美元。

科斯罗萨希表示，短期内对股价下跌无能为力。但他表示，将实现各项主营业务的盈利，并将资金用于拓展其他业务。

“每一家伟大的公司都必须经历艰难时期。看看Facebook，看看亚马逊甚至在它们上市5年后都是如此。”他说。“这是考验Uber勇气的时刻，我非常有信心。”

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关键词：Uber自动驾驶无人驾驶

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