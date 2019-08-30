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微软供应商赢得美国防部76亿美元软件合同

2019-8-30 8:04:01来源：网易科技作者：小小责编：阿迷评论：

据外媒报道，美国国防部和总务管理局证实，以通用动力公司(General Dynamics)为首的微软供应商获得了一份高达76亿美元的软件合同，以为五角大楼提供微软办公软件。

尽管微软360软件以云计算为基础，但这份合同与美国国防部尚未授予的“企业联合防御基础设施”（JEDI）云计算项目无关。亚马逊和微软是该JEDI项目仅剩的两家竞争对手，其合约价值可能达到100亿美元。

通用动力等公司获得的合同名为“国防企业办公室解决方案”，简称DEOS，将提供包括文字处理、电子邮件、文件共享和电子表格在内的工具。

美国国防部等机构称，他们已经选中通用动力公司CSRA部门及其合作伙伴的投标。国防部估计，这份合同在未来10年的时间里价值高达76亿美元，包括为期五年的基本合同期限和优先续签的机会。

美国国防部首席信息官戴娜·迪希（Dana Deasy）在一份声明中说:“国防部的云计算战略包括通用云和适合于特定用途的云计算服务。DEOS是个很好的例子，它支持我们的多云战略。”

国防部授予DEOS合同，恰是其准备授予备受争议的JEDI合同之际。今年4月，甲骨文和IBM被从竞标中淘汰，前者为此将国防部告上法庭，促使这份合同的授予过程被暂时冻结。

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关键词：微软软件Azure

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