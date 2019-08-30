亚马逊：计划为在其网站上搜索“自杀“的用户提供帮助电话

北京时间8月30日早间消息，据路透社报道，亚马逊周四宣布，他们计划为在其网站上搜索“自杀“一词的用户提供帮助电话。此前该公司的研究结果显示，用户可以在其网站上搜索套索和其他一些有可能造成人身伤害的商品。

上周，当用户在亚马逊的美国网站上搜索“自杀”一词时，搜索结果中会向用户显示“自杀工具包“和套索。而亚马逊印度网站则会显示安眠药、杀虫剂和一本名为《如何自杀》的书。

各国监管机构目前都在提升针对大型科技企业的审查力度，在对其规模巨大的线上市场进行管理的时候，亚马逊也遇到了很多的困难。在亚马逊的线上市场中，很多第三方卖家会对违禁品或非法商品的信息，从而让它们不会被亚马逊发现。

在得知了这些商品的存在之后，亚马逊对那本书和套索等商品进行下架处理。

该公司网站显示，亚马逊禁止商家销售对自杀行为进行宣传或美化的非媒体产品。

上周有报道称，亚马逊市场上有4000多种商品被贴上了欺骗性标签，或是被美国相关机构禁止，还有一些属于危险商品。

谷歌、Facebook和Twitter等公司也都发布了热线电话，以回应用户对“自杀“一词的查询。

尽管在过去几个月中，许多社交媒体平台都接受了审查，审查的内容就是这些平台如何打击暴力和有可能造成危险的内容。但是到目前为止，这场辩论尚未触及到亚马逊这家全球最大的线上零售商。

亚马逊表示，如果消费者看到了让其产生顾虑的商品，他可以点击商品详情页下方的举报框。

亚马逊表示，自杀帮助热线信息也将会被添加到某些产品的详情页中，向消费者告知他们可以通过国家自杀预防生命热线等组织那里获得免费和保密的支持。

未来几周内，当用户搜索与自杀相关的关键词时，该信息将会出现。另外从下周起，亚马逊美国和英国网站上与自杀相关的图书详情页上也将会出现这些信息。