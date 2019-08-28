为何Costco在中国开业火爆到停业，亚马逊却节节败退？

北京时间8月28日消息，周二，美国最大连锁会员制仓储量贩店Costco(好市多，又译开市客)在中国内地的首家门店在上海开业。然而，由于客流量巨大，许多人都在抢购打折商品，Costco在开业大约4个小时后就宣布暂停营业。

消费者在Costco上海店排队领会员卡

在Costco之前，很少有西方公司在进军中国零售市场时会得到消费者如此火爆的反应？亚马逊、特易购(Tesco)等零售巨头早已入华，但是迟迟无法取得可观的市场份额，被迫退出了中国市场。

满足了中国消费者对零售新观念的追求

分析师认为，Costco之所以在中国如此受欢迎，是因为在市场达到了理想的成熟度情况下，它能够满足中国消费者对于零售新观念的追求。

“Costco是一个知名品牌，他们进入的是一个发展良好但又依旧渴望新零售观念、新购物兴趣的零售市场，”科尔尼管理咨询公司(A.T. Kearney)零售顾问格雷格·波特利(Greg Portell)表示，“如果他们进入的是德国或者英国，那会将是另外一番景象，因为这种零售观念在这些国家不一定新颖。同样地，如果Costco进入的是一些更加新兴化的市场，效果也不一定好，因为这里的零售环境还不够成熟。中国对于Costco来说是一个巨大机遇，因为中国消费者拥有了足够成熟的经济基础，相应的需求就会随之出现。”

Costco上海开业首日人满为患

自1996年以来，沃尔玛旗下的山姆会员商店就一直在中国运营仓储式超市，但是波特利把Costco在中国的开店比作是宜家家居在美国的影响。也就是说，市场中有足够的消费者听说过宜家这个家具连锁店，深深被它吸引，但从来没有机会在宜家购买过家具。

“当这些商店在美国开业时，他们往往能够得到非常强烈的市场反应，因为这是一个有趣的观念，美国又是一个成熟的市场，市场对这些新经营观念保持开放。”波特利表示。

亚马逊败走中国

波特利表示，这可能也解释了为何亚马逊、特易购、家乐福等其他西方零售商在中国举步维艰。家乐福在6月份将中国业务出售给了苏宁易购。亚马逊在4月份关闭了中国电商平台。特易购在2013年退出了中国。

亚马逊

“只是作为消费者的第三或第四购物目的地已经不够，你必须为消费者提供让他们选择你而不是其他超市的理由。要想在一个竞争激烈而且成熟的市场做到这一点，你必须推出一些新的零售观念。”他表示。

不过，他也提醒称，消费者在Costco开店首日的踊跃购物并不一定意味着Costco就能取得长期成功。

“从一开始就创造强劲需求，让消费者感到激动是一回事，在这些市场运营实现盈利的长期业务面临挑战又是另外一回事，”波特利表示，“想想亚马逊或者特易购，你会发现建立零售业务所需要的基础设施和物流网络同样重要。”

Costco开业火爆不稀奇

研究顾问公司Gordon Haskett分析师查克·格罗姆(Chuck Grom)补充称，Costco门店的开业经常会出现火爆场景。

“多数情况下，当Costco进入一个新国家，不管是澳大利亚、日本还是最近的法国和西班牙，首家门店的开业往往十分火爆、成功。”他表示。

金融服务公司Raymond James分析师博比·格里芬(Bobby Griffin)指出，这就是为何Costco在5年前开始在中国电商网站上出售其柯克兰(Kirkland)自有品牌产品，谨慎地向中国消费者推广其品牌的原因。

“他们已提前进入了中国市场，通过电商网站了解中国消费者。中国消费者也从Costco在韩国、日本以及中国台湾的其他业务部门知道了Costco这个品牌。”格里芬称。他还指出，对西方商品和物品感兴趣的中国中产阶级规模正在扩大。

波特利称，Costco在中国开店首日的成功不应该被小看。“和开门迎客无人问津相比，庞大的需求让Costco在中国的起步变得远远更为容易，更利于维持住发展势头。这是他们的最佳开局。”波特利表示。