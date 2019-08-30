全球无源天线市场华为份额达34.4%，排名第一

本月，全球Top10分析机构ABI Research发布了2018年度全球基站天线研究报告《移动基站天线竞争力评估》，该报告对各厂商无源天线市场表现进行了综合评估分析。

ABI Research指出，全球基站天线市场格局趋于稳定，全球Top3天线厂商华为、凯瑟琳、康普占据了接近7成无源天线市场份额，其中华为份额34.4%，已经4年蝉联全球第一，并且是Top3天线厂家中唯一的市场份额每年都保持正增长的厂家。罗森博格受益于印度市场，ACE受益于韩国5G建设，发展也比较迅速。

▲2016-2018年基站天线全球市场份额排名

各厂商市场份额与其创新及应用能力紧密相关，ABI Research报告分析评估了主流天线厂家技术创新及成果转化能力，其中创新能力涵盖多频支持能力、超宽带支持能力、基本知识产权及研发能力、有源天线支持能力、天线的配置和维护等方面；成果转化能力涵盖全球天线厂商的市场份额、区域市场渗透率、财务及组织健康、天线大客户中标情况、供应商产品的系列化等方面。

ABI Research分析报告指出，华为天线技术创新及成果转化能力以94.5分持续领先，凯瑟琳以88.4分持续位列第二，康普以86.6分位列第三。

▲基站天线供应商创新与应用能力评分矩阵

除了2018年市场表现，ABI Research在另外一篇报告《5G天线创新》中对未来市场空间和产业发展作出了预测。报告指出，基站天线市场空间未来会平稳增长，复合年增长率约为5.5%。基站天线市场空间的增长，一方面是由于全球4G建设还将继续，如东南亚、拉美等区域FDD 4T4R改造，非洲4G建设等；另一方面是5G建设对于多频天线及Massive MIMO的需求量增加，也带来一波传统天线改造机会。

▲2013-2023年全球基站天线营收及发货量预测

从这篇报告中也可以看到，有源天线复合年增长率约为15%，超过了基站天线整体表现，同时有源天线的占比持续增长，天线有源化趋势明显，这是由于5G快速发展引入的Massive MIMO规模部署。毋庸置疑，Massive MIMO是5G的核心技术之一，这也是移动设备提供商整合传统无源天线厂家的主要驱动力。

▲2014-2023年有源天线全球发货量和市场渗透率预测