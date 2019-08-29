华为IFA2019预热视频官宣：全新麒麟芯片智慧点亮未来

每年9月IFA大会（柏林国际电子消费品展览会），都会云集众多科技厂商，在展会上呈现最新的科技技术以及最尖端的科技产品。华为继宣布参展IFA后，8月28日在其华为终端公司官方账号上又发布了第三波官宣视频，并配文:又到了大家最喜欢的解密环节。探索速度的可能，激发万物互联的无穷创想#华为IFA2019#蕴涵着怎样的精彩内容？

在视频中我们可以看到带有极速感的流线，以及“Rethink Evolution”字样。或许我们可以大胆猜测，此次华为将带来其最新的“麒麟990”芯片，并且加持5G技术，带来更快的极速体验。到底我们的猜测会不会成真呢？

每年的秋季，对于华为来说都有两场重大的发布活动，一场是麒麟处理器的发布会，一场是极致科技旗舰手机的华为Mate系列发布会。

“先有芯，后有机”也成了华为终端多来以来的传统。

早在IFA 2017展会上，华为就曾带来全球首款集成AI NPU单元的旗舰处理器麒麟970，并成为首个人工智能移动计算平台。紧接着，首款搭载麒麟970处理器的华为Mate10系列手机正式发布，凭借着AI人工智能芯片的加持，华为Mate10系列对其他品牌旗舰的差距战达到了高潮。

去年的IFA 2018展会上，华为带来了麒麟980处理器，麒麟980是全球首款7nm制程人工智能手机芯片，紧接着，10月份的华为Mate20系列正式发布，麒麟980集成69亿晶体管，实现了性能与能效的全面提升。

按照这种节奏，IFA 2019上华为发布新一代麒麟处理器之后，华为下一代Mate系列将会很快到来。而根据此前的爆料消息，新一代的麒麟旗舰处理器有望命名为麒麟990，并且将在下代Mate旗舰首发。

根据华为官方放出的预热视频，今年的IFA 2019上，5G将成为新一代麒麟芯片最值得期待功能之一，目前有不少消息指出新一代麒麟芯片将集成5G基带。

2019年是5G商用元年，华为已构筑绝对领先的5G优势，在预热视频中，不断出现的“5G”关键词也似乎印证了麒麟990将集成5G基带的说法。

根据此前的消息，华为的全新麒麟芯片工艺从台积电的第一代7nm工艺升级为了二代，增加了EUV（极紫外光刻工艺）工艺，据了解，该工艺可以将晶体管密度增加20%，集成度非常之高。总之，在GPU、CPU频率以及基带速率都有了提升之后，华为Mate下一代旗舰将具备更强悍的性能以及更优秀的功耗表现。

此外，麒麟新芯片在AI性能方面继续带来跨越式提升，但不清楚是否能搭载麒麟810上的那颗华为自研的“达芬奇”架构NPU。

总结：

无论是即将发布的新一代麒麟旗舰处理器“麒麟990”还是下一代Mate系列，这些产品都已经吸引了整个行业以及全球消费者的重点关注。

虽然华为官方目前尚未放出全新麒麟处理器的确切消息，但通过种种迹象不难猜测，在即将到来的德国IFA 2019展会，华为已经准备好了大招，作为消费者的我们，敬请期待华为给整个行业所带来的颠覆与惊喜吧！