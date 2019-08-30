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9月起北京可刷码乘公交，支付宝支付可得蚂蚁森林能量

2019-8-30 15:01:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月30日消息 9月1日起，北京可以刷码乘公交了，下载北京公交App一键绑定支付宝，还可以收蚂蚁森林能量，外地朋友再也不用担心没零钱了。支付宝表示，和北京一卡通同样打五折。网友们热议，原来北京公交刚开始支持扫码支付乘车啊。

据悉，9月1日起，北京公交2万多部公交车将完成新机具的安装，1200多条线路可支持刷码乘车公测。乘客下载“北京公交”App，点击“申请体验名额”通过验证后即可率先体验刷码乘车。

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关键词：支付宝扫码支付公交

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