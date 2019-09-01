AI换脸App ZAO修改用户协议：用户内容不会用作他用，可从服务器删除

IT之家9月1日消息 昨日，IT之家报道过，AI换脸App ZAO的用户协议一时间引起争议。昨日晚间，ZAO的用户协议已被官方进行修改，在其用户协议开头新增特别提示，其中包括“删除面孔”选项。

特别提示显示，用户使用“ZAO”服务而授权给“ZAO”的相关内容，“ZAO”将仅限于用于平台上的短视频进行局部修改并生成新短视频，相关内容将按照法律法规保存在“ZAO”服务器中。除非获得用户再次同意，“ZAO”不会以任何其他形式使用将上述内容。此外，“ZAO”新增用户可以依据平台规则撤销或者删除用户上传，“ZAO”也会从官依据相关法律法规从服务器中删除。

此外，ZAO用户协议的第六条第2款也进行了修改，之前协议内容为：“如果您把用户内容中的人脸换成您或其他人的脸，您同意或确保肖像权利人同意授予‘ZAO’及其关联公司全球范围內完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利，包括但不限于：人脸照片、图片、视频资料等肖像资料中所含的您或肖像权利人的肖像权，以及利用技术对您或肖像权利人的肖像进行形式改动”

修改后：“在您使用‘ZAO’提供的技术服务在‘ZAO’内把用户内容中的人脸换成您或其他人的脸时，您同意或确保肖像权利人已经同意授予‘ZAO’使用‘ZAO’的技术服务对您的或其他人的人脸进行处理，但仅为与用户内容合成为新的内容”。

以下为之前的用户协议：