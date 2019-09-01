挂羊头卖狗肉，亚马逊产品页面“迷惑”行为大赏

亚马逊平台上的竞争一直都很激烈。在亚马逊，越来越多的商品由第三方销售，而一些商家利用虚假评论，在竞争对手背后捅刀子；还有的商家则是通过售卖假冒伪劣产品来获利。他们往往会采用的方法就是着眼于一个已经过时的产品，劫持它的产品页面，再凭借页面上的旧评论，来使得现在卖的产品看起来更加可信。

亚马逊的市场确实非常混乱，以至于连它自己品牌产品的页面也无法幸免于被劫持的命运。我们都知道亚马逊不仅作为一个零售平台，其本身也销售自有品牌的商品（比如AmazonBasics、Rivet furniture、Happy Belly food和其他数百个品牌）。虽然许多商家们都抱怨亚马逊品牌的介入会导致市场竞争的天平倾斜，但也有的商家却发现了利用亚马逊品牌的“机会”。在亚马逊大力推广他们的产品的时候，为这些产品积累了数以万计的评论，但是当产品停产或者新版推出时，这些老产品的产品页面自然就无人管理了。紧接着，有部分商家则会“劫持”这些产品页面，稍加改动，用以推销自己的商品。

举个例子，左下图的产品页面曾是AmazonBasics的HDMI线的产品页面，可是在该产品下架后，其页面却被利用来售卖两种不同的闹钟：一个是“Warmhoming2019年最新款数字闹钟&亮度七档可调&时间日期星期室温全显示&卧室办公室居家必备”；另一款则是白色的发光闹钟。但奇怪的是，产品页面上却提到了双筒望远镜，写着“它可以帮助你在650英尺（约655米）外看清人脸”。亚马逊的许多产品页面似乎都遭受过多次的劫持。

此外，如果产品页面的劫持进行的好，那么这种欺诈行为就很难被发现。Marketplace Pulse的Juozas Kaziukėnas是第一个对此产生警惕的，他们发现，每个星期，The Verge产品名录里的部分淘汰品牌，居然以毫不相关的商品的形式复活。

Kaziukėnas表示，这个例子也同样佐证了亚马逊市场的混乱，而亚马逊应该给予更多的关注啊，毕竟眼下是他们的自有品牌被用于欺诈获利。

那么消费者该如何判断是否是“劫持产品”呢？最简单的方法就是检查评论是否和当前销售的产品有关。比如，在一款“iPhone X耳机接口耳机适配器音频充电器适配器”产品的有图评价中，图片上显示的都是AmazonBasics曾经的HDMI线产品。但是当你把评论切换到最近时，你就会感到迷惑了。一位用户打出了一星评论，他抱怨道：我买的是连接线，不是望远镜。还有一条用户评价则写的是：这之前是一个冰箱温度控制器的产品页面，但是它现在居然显示的是耳机适配器；同时他还警告其他人谨防诈骗。然而尽管如此，它还是有3836条评论，平均4.3颗星。

这款适配器来自一个名叫Eigeliu的商家，是一家深圳公司注册的商标。多年来，亚马逊一直在为其平台招募中国卖家，这些卖家往往能更直接地和美国卖家采购产品的工厂打交道，要价也更低。

目前，亚马逊平台上有200多万卖家，亚马逊一直难以管理市场秩序。据外媒最近的报告显示，亚马逊上出售的数千件商品被联邦监管机构列入了虚假或非安全产品行列。在对多种商品（包括带有“Amazon’s Choice”标志的商品）进行测试以后，监管机构发现这些商品根本没有达到联邦安全标准。

要入驻亚马逊非常容易，包括列产品清单以及修改现有产品页面。可是，平台的组织和管理是由自动化程序和世界各地的呼叫中心之类的工作人员共同完成的。这一系统使亚马逊在保持低成本的同时迅速扩张它的产品目录，但却也为“页面劫持”提供了温床。

Kaziukėnas表示，在其他平台，零售商们可能可以管理他们的产品以及其他的方方面面，但是在亚马逊，管理依赖于自动化系统和数据；即便是有产品页面遭到劫持，也并不会有人真的注意到。成也萧何，败也萧何。让亚马逊走到今天这个位置的，是其无限商店、无限货架以及开放市场的模式，但现在这个模式已经引发了许多的问题，比如这次的假冒欺诈行为。

对此，亚马逊的一位发言人表示，亚马逊有明确的指导方针，包括产品应该在什么时候进行分组，他们还进行了额外的保障，防止产品因人为失误或滥用而被错误分组。在The Verge联系亚马逊后不久，它被劫持的产品页面就被删除了。

当外媒向Rachel Johnson Greer展示被劫持的亚马逊品牌产品页面时，Greer表示，她早就料到这种事的发生了。她曾在亚马逊工作，现在是亚马逊卖家的顾问，她的客户也经历过类似的产品页面劫持。Greer表示，这些产品页面很可能是被一位卖家获取的，他可能先联系了亚马逊的卖家支持团队，请求他们通过包含这些变化的文件。这个团队主要在海外工作，人员流动率高，工作效率可能很快，只要你找到合适的人，他们不会检查文件中有哪些修改。

在下方这个案例中，AmazonBasics的一款连接线产品页面被劫持，先后用于售卖一款磨刀器和一款刀具。这款刀具在Chef’s Knives中排在236位，但在电子产品排名中，它排在27250位。在另一个案例中，亚马逊的家居品牌Pinzon的一款床垫产品页面被劫持，用以售卖一条儿童专用的毯子，而且你在亚马逊上可以找到数百条与其看起来完全相同的毯子。其卖家PetOde似乎主要售卖可折叠塑料衣架，其商标由深圳一家宠物用品公司注册。

Pinzon这款产品的页面遭到劫持，但似乎这还没完。该页面副本似乎来自于一家名为Weighted Idea的毛毯公司，也是一家中国公司。通过反向图像搜索显示，其来自于另一家入驻亚马逊的毛毯公司ZonLi，该公司注册于中国江西。在页面的下方，文字上弹出的描述指向Eigeliu的iPhone适配器，而正是这家公司劫持了AmazonBasics的连接线产品的产品页面。点击保修，弹出的居然还是Pinzon的政策页面。顾客们在评论中抱怨说，他们买的是折叠型衣架，可是产品页面居然变了。而该产品页面上共有3691条评论，评价星级平均4.2。

Greer表示，亚马逊的平台一片混乱，在它上面，有着逾20亿种商品，他们永远不会消失。当一件商品下架时，它的产品页面仍在那里，随时都有可能被劫持。产品基数如此庞大，就算是有劫持欺诈也很难被注意到，哪怕是亚马逊的自有品牌。

Greer认为，在亚马逊的系统和其自助服务的特质，以及它不断扩张的现实条件下，做任何事情都非常困难。Greer说：“我不是假装知道亚马逊应该做什么，我只是知道问题比人们意识到的要严重得多。”