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腾讯微云：超额存储帐号需升级或清理超额部分，否则将被冻结

2019-9-1 9:28:22来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月1日消息 日前，腾讯微云发布超额存储帐号管理通知，自2019年10月24日起，微云将上线超额存储管理规则。已用容量超出可用额度的用户，需要在30天内升级存储空间或对容量超额部分进行清理，否则帐号将被冻结（冻结期最长6个月）。

据悉，在冻结期内，用户可通过支付数据存储费用解冻存储空间。如冻结期内不作处理，微云将在冻结期满后，清空帐号全部存储内容，回收存储空间。

以下为腾讯微云超额存储帐号管理通知全文：

亲爱的用户：

感谢您使用微云的云存储服务！为了更合理地利用存储资源，为广大用户提供更优质服务，微云将对超额存储的帐号进行管理。用户可通过查看帐号“存储空间”确认存储情况，并关注以下规则：

自2019年10月24日零时起，微云将上线超额存储管理规则。已用容量超出可用额度的用户，需要在30天内升级存储空间或对容量超额部分进行清理，否则帐号将被冻结（冻结期最长6个月）。在冻结期内，用户可通过支付数据存储费用解冻存储空间。如冻结期内不作处理，微云将在冻结期满后，清空帐号全部存储内容，回收存储空间。

个人云存储市场的长远发展需要您的理解与支持，微云将继续努力，为每一位用户提供安全、便利、长久的服务。

腾讯微云团队

2019年8月30日

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关键词：腾讯微云

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