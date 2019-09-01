对话英特尔林怡颜：5G时代虚拟内容分发和云游戏或成杀手级应用

8月28日到8月31日，2019世界人工智能大会在上海举行，英特尔数据中心事业部副总裁、网络创新业务部总经理林怡颜在大会5G与人工智能主题论坛上发表演讲。她还接受了媒体的采访，在采访中她表示，关于5G时代的杀手级应用，虚拟内容分发网络和云游戏有很大的机会。

“中国在5G的部署上相当快，而且我们的频谱非常好，相比较美国的毫米波，（中国的5G频谱）不存在室外到室内覆盖的问题。”林怡颜表示，韩国的企业在5G部署上做得也很好，因为他们的观点认为5G不光只是消费的事情，还是整个行业的事情，尤其是大企业和工厂。

对于垂直行业来说，5G时代也将迎来创新爆发的机遇。林怡颜举了一个关于体育的例子，美国国家冰球联盟（以下简称NHL）是北美四大体育联盟最小的一个，但是他们为了普及球赛的观看率，就利用5G的应用去讲好比赛的故事。比如在球和球员的冰刀上加上传感器，这个传感器每分钟产生4000个数据，那就需要借助于LTE进行处理和传输。“没有5G的时候就要依赖边缘计算。”林怡颜表达的另外一层意思是，在5G的时代，这个事情将会做得更好，数据传输量也将更大。

5G即将大规模应用也带来了相应的担忧，那就是越来越多的用户担心5G带来的不安全因素要多于4G。对此林怡颜表示，越是把5G带到企业和垂直行业，安全问题就会越来越受到重视。此外，在3GPP里面，R16对安全的重视程度就远远高过以前3GPP的标准。“所以从性能角度来说，5G应该会更安全，但是从影响范围来看可能会更大，所以用户会有这些担心。”林怡颜说。

在5G时代，林怡颜认为虚拟内容分发网络和云游戏有很大的机会成为杀手级应用。在云游戏领域，谷歌已经宣布要做STADIA，腾讯也加快了在云游戏领域的布局。“云游戏的部署会取代游戏机，全部游戏上云”林怡颜透露，英特尔已经在云游戏领域和腾讯开始合作，因为腾讯已经做得相当好了。另外，英特尔在中国也开始做车联网，“车联网在中国是比较特殊的，是政府投。”林怡颜表示，最终URLLC才真正是一个杀手级应用，eMBB不是一个长久的。

林怡颜还表示，AI真正大量的落地，一定要云化，边缘云化和网络云化是必须的。她以酒店为例子，所有的酒店都想用AI来减少员工的数量以减少人工成本，但是很多酒店也都还不知道怎么去部署完整的AI系统。林怡颜认为，在5G时代，AI将不会是孤岛，而是变成一个互联的AI。所有的程序都是在云上，酒店只需要把它们搬到边缘。“所以英特尔现在在和他们谈所谓的PMS（Property Management System），就是看看怎么把那些从云端搬到边缘上，帮助他们用来管所有的AI，所有的酒店都有这个系统。”