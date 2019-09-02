沈义人暗示OPPO新机或将采用90Hz屏幕，但不是Reno 2

IT之家9月2日消息 早前OPPO手机官方对外官宣了Reno 2的详细发布时间和地点信息。而近日OPPO副总裁沈义人连发两条微博再次带来有关Reno 2的爆料信息。

近期沈义人发布微博称“其实Reno _ _ _,不止有_ _hz屏幕、更有_ _w超级闪充升级版。”而后根据网友的猜测再次发布微博提供线索并暗示Reno系列还将有新机待发但不是在9月份发布，不过此次关于屏幕他并没有过多涉及，似乎默认了网友先前关于这款“非Reno 2”的新机将采用90Hz屏幕的猜测。而这款“非Reno 2”的新机预计也将在今年下半年9月份后与大家见面。

对此知名科技爆料博主冰宇宙也表示根据沈义人的爆料来看，预计2021年60Hz屏幕将在旗舰手机上消失。

关于沈义人此次爆料的Reno新机，有网友猜测可能会是OPPO Reno 2 5G，毕竟5G版手机的耗电也会增加。不过目前除了OPPO下半年还将会发布一款90Hz屏幕的“非Reno 2”新机外尚未有更多信息被曝光。

据悉，国内即将发布的OPPO Reno 2早前已经在印度提前发布，Reno 2正面采用一块6.5英寸AMOLED显示屏，屏幕比例为20:9，采用高通骁龙730G处理器，前置1600万“鱼鳍式”升降摄像头。后置四摄，4800万超清主摄+1300万长焦镜头+800万广角镜头+黑白风格镜头的四摄组合，并支持5变混合变焦和20倍数码变焦。除了防抖，Reno2还支持人像虚化、视频降风噪和3D录音等功能。配备了一块4000mAh的大电池，支持VOOC 3.0闪充。OPPO Reno2于9月20日在印度市场开售，价格为37000印度卢比（约合人民币3691元）

早前OPPO官方表示，OPPO Reno2国行发布会将于9月10日上午10点在上海举行，有关OPPO Reno 2的更多信息届时也将由官方届时为大家揭晓。