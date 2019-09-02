韩媒：韩国国产氟化氢测试成功，将降低对日本氟化氢依赖

IT之家9月2日消息 早前由于韩国被多种生产原料所制约进而在日韩贸易战中处于被动，韩国似乎也意识到这一点并且开始做出改变。比如尝试着将这几种原材料进行“国产化”，而有消息称其中一种原材料的国产化工作已接近尾声。

据韩媒援引自业内消息人士消息报道称，日前LG Display已完成对国内生产的高纯度氟化氢的测试并开始将其应用于其生产过程。据称这一过程比预期的要提前了近一个月时间。据称韩国自制的氟化氢符合产量和成本要求且LG Display已将韩国国产氟化氢应用于有机发光二极管（OLED）面板等旗舰面板的生产上。

除了LG公司外，三星Display部门预计将在9月内完成对国产高纯氟化氢的测试。据称目前为止尚未发现任何严重问题，预计未来国产氟化氢将在通过测试后立即投入批量生产。此前三星Display部门一直使用的是日本产的氟化氢，在日本将韩国移出贸易白名单之前，韩国国产的氟化氢产品一直在进行各种测试和试验。

与使用纳米级工艺的半导体生产线不同，显示面板的生产不需要类似于纯度为99.9999999999%这样的超高纯度氟化氢。在显示面板生产过程中，氟化氢主要用于湿法蚀刻以去除有缺陷的显示层并对其进行清洁从而去除显示面板表面上的有机物质和氧化物。

“LG Display公司在8月24日表称对国产氟化氢的测试工作需要一些时间，但比预期要更快一些。”据一位韩国政府官员表示，“国产氟化氢的成功将使得韩国大大降低对日本氟化氢的依赖，不过国产氟化氢的后续产量仍然是个问题。”