韩媒：首批600万片，LG Display首次为苹果iPhone供应OLED面板

IT之家8月27日消息 据韩国中央日报报道，面板制造商LG Display将为苹果即将推出的最新款iPhone 11供应有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode，简称OLED）。这也是LG Display第一次为iPhone供应OLED面板。

韩国中央日报援引业内消息称，8月22日，LG Display已在韩国京畿道坡州工厂开始批量生产苹果iPhone 11系列配套的OLED面板。此前，LG Display在去年下半年通过苹果OLED品控标准。

据悉，新款iPhone 11系列首批产量为6500万部。其中，LG Display为其中的10%（约600-700万部）供应OLED面板。

苹果在iPhone X之前的LCD机型主要屏幕供应商包括夏普、LG、三星与JDI。从2017年采用OLED屏幕的iPhone X起，三星便成为苹果OLED屏幕的独家供应商。LG Display或将成为iPhone的第二家OLED面板供应商。

苹果寻找其他OLED面板供应商是为了降低成本和减少对三星依赖。此前，日本《日经新闻》报道称，苹果公司委托京东方的柔性OLED屏幕测试也已进入最后阶段。这是为明年推出的新iPhone做准备。不过，苹果公司今年年底才能决定是否使用京东方提供的屏幕。