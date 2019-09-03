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中国移动启动IT云资源池新建SDN系统集采：6套3.37亿

2019-9-3 6:39:16来源：新浪科技作者：焦焦责编：沧海评论：

C114讯 近日，中移信息2019年IT云资源池新建项目SDN系统二级集采开启，项目拟采购SDN系统6套，分别分布在12个节点，项目总预算超3.37亿元（不含税）。

具体节点名称及各节点预算详见下表：

本项目不划分标包，将采用份额招标，中标人数量为2家，第一名约70%、第二名约30%。项目设置最高投标限价，最高限价为每个节点的预算，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

项目要求投标人具有1000台服务器规模及以上的SDN部署案例数量≥1。此外，SDN系统关键部件均要求制造商投标，不接受代理商投标。其中关键部件包含SDN控制器、SDN系统管理软件、软件交换机、硬件交换机。

据了解，云计算是中国移动的重要战略之一，中国移动持续不断加码。本次新建项目的SDN系统涵盖节点多达12个，规模大，投入高。SDN系统是中国移动数据中心虚拟化的重要实践，是业内云网络建设的标杆性工程，会对云网络建设起到巨大示范作用。

对制造厂商而言，这无疑也是一次展现自身实力的好机会。据以往中国移动私有云池SDN系统的中标情况，华为、中兴和新华三都是SDN系统的主要供应商，可见三家实力非一般。不知此番肥差最终将花落谁家？

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关键词：中国移动

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