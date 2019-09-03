华为畅享10 Plus发布在即，官方宣布畅享9 Plus中国区出货量突破1000万台

IT之家9月3日消息 刚刚华为何刚宣布，华为畅享9 Plus中国区出货量已突破10000000台，即1000万台，全视屏手机华为畅享10 Plus将于9月5日在西安与大家见面。

新机华为畅享10 Plus将采用采用升降式摄像头，搭载全视屏，后置三摄后置指纹，有墨绿色、橘红色、浅蓝色及黑色四种配色。

据爆料整理，华为畅享10 Plus尺寸为163.5×77.3×8.8mm，重196.8g，后置指纹识别，配备Type-C接口。

配置方面，畅享10 Plus采用6.59英寸2340×1080分辨率屏幕，搭载麒麟710处理器，内置4000mAh电池，配备3.5mm耳机孔，不支持NFC。

摄像方面，畅享10 Plus搭载1600万像素弹出式摄像头，后置三摄，为4800万像素+800万像素+200万像素组合。

华为畅享9 Plus发布于2018年10月份，采用6.5英寸刘海全面屏，分辨率为2340*1080，采用3D弧面设计，背面玻璃材质，后置竖排双摄，同时搭载后置指纹，提供樱语粉、宝石蓝、幻夜黑、极光紫四种颜色。

配置方面，华为畅享9 Plus搭载麒麟710处理器，辅以4GB/6GB+64/128GB机身存储，内置4000mAh大电池。

拍照方面，华为畅享9 Plus前置1600万像素AI双摄（只有前置主摄像头为1600万像素），后置1300万+200万AI双摄，f1.8光圈，支持场景识别，主打逆光也清晰，支持手持超级夜景。

其它方面，华为畅享9 Plus支持GPU Turbo游戏加速、德国莱茵TUV认证护眼模式、金融级别安全、伪基站拦截、独立三卡槽、智慧降噪、Party模式。