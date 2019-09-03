英特尔Gen 12（Xe）显卡架构曝光，新增DSB引擎

IT之家9月3日消息 英特尔最近发布的十代酷睿Ice Lake搭载了Gen 11核显，显示性能相比上一代大幅提升。现在搭载Ice Lake的笔记本还没有上市，有关Gen12(Xe)的显卡架构的消息又传了出来，一起来了解一下吧。

根据Tom's Hardware报道，Gen12(又名Xe)图形架构的信息已经通过最近的Linux内核补丁浮出水面。Gen12显卡将有一个新的显示特性，称为显示状态缓冲区（Display State Buffer），DSB引擎将改进Gen12的内容切换速度。

据介绍，Phoronix在周四报告了补丁。这些补丁提供了有关Gen12图形架构的显示状态缓冲区(DSB)特性的线索，该特性将在2020年应用于Tiger Lake(或Rocket Lake)和Xe独立显卡中。在补丁中，DSB被描述为Gen12显示控制器中引入的硬件功能。此引擎仅用于某些特定的场景，在这些场景中它将提供性能改进，并且在完成其工作之后，再次被禁用。

根据补丁的描述，DSB的好处是它有助于减少内容加载时间和CPU负载，从而使内容切换更快。换句话说，这是一个新的引擎，它可以帮助CPU处理器一些任务，并有助于提高内容切换速度。