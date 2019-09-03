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湖南破获特大计算机“挖矿”案件：嫌犯买通9000名网管

2019-9-3 16:25:44来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月3日消息 据央视新闻报道，最近，湖南警方发布了一起特大非法控制计算机“挖矿”的案件：犯罪嫌疑人张某累计在全国买通9000多名网吧的技术人员，将“挖矿”程序植入到网吧电脑主机，该案涉案金额过亿。

报道称，通过计算机运算获取数字货币，俗称“挖矿”。2018年年底，湖南衡阳市公安局石鼓分局接到一条线索，显示当地有多家网吧被人非法远程控制电脑，进行“挖矿”。初步调查发现，这款木马程序开发者是郑州市某网络科技公司，公司负责人是张某。

据悉，张某打着联系业务的幌子，买通网吧的网络技术人员，让他们在维护网吧系统时，将“挖矿”程序植入到所维护的网吧电脑主机，从而远程进行控制。获取虚拟数字货币之后再通过第三方平台转换为人民币。

在2017年6月到2019年7月间，张某累计在全国发展9000余名网络技术人员充当下线，平均每个月给2000人发放佣金，仅2018年1月至2019年5月付的佣金就达到了2000万元。

2019年7月，专案组抽调200余名警力赶到郑州，打掉了该网络公司，抓获嫌疑人15人，缴获电脑、手机、银行卡等，冻结现金2000多万元。截至案发，张某的公司非法获利上亿。

目前，该案的18名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

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关键词：挖矿

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