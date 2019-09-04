Android 10正式版发布，谷歌：争取年内登陆更多设备

9月4日消息，据国外媒体报道，经过几个月的测试后，谷歌今天开始在Pixel手机上正式发布正式版Android 10移动操作系统。谷歌承诺将“与多家合作伙伴进行合作，在今年将设备操作系统升级到Android 10或推出搭载Android 10的新设备。”

除了引入新的手势导航系统，Android 10系统还拥有诸多新的重要功能，包括更严格的权限和隐私控制，一种可禁用分散注意力应用程序的“焦点模式”（Focus Mode），更简单的通知控制，更好的集成家庭控制，以及一个新的黑暗主题。

谷歌表示，其所有的自家应用都致力于支持新的黑暗主题，但并非所有应用程序都能在Android发布的最后期限前完成更新。例如，电子邮件应用Gmail仍在开发与黑暗主题的兼容性，直到本月晚些时候才会支持这一新主题。

不过，Android 10最引人注目的功能是全新的手势导航系统。其工作原理与iOS操作系统非常相似。在Android 10的测试阶段，新的手势导航似乎每隔几周就会进行调整，但现在已经稳定且不会改变，这意味着整个屏幕的左右两侧都可以用于操作返回主界面。然而，谷歌仍然保留了传统的三键导航。

Android 10也是第一个没有以甜点命名的Android系统。谷歌以更具全球包容性的名义做出了转变，但它表示，这并不是因为选择Q开头的甜点太难。

Android 10正式版还有其他一些新功能。谷歌表示其中包括更具性别包容性的表情符号、特定网站的应用程序定时器，以及对音频流媒体助听器的支持。

谷歌通常会在几天内推出主要操作系统更新，因此用户Pixel手机可能不会立即收到更新通知。与往常一样，其他Android设备制造商也将分别宣布他们的Android 10升级计划，许多非Pixel手机的升级可能需要数周或数月时间才能完成。