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多家运营商泄露：谷歌安卓10正式版9月3日面向Pixel手机推送

2019-9-3 9:35:05来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月3日消息 根据加拿大运营商Rogers的说法，预计Android 10系统将在下个月面向所有Pixel手机推出。而安卓10（Android 10）正式版发布日期就是9月3日。

运营商Rogers将于9月3日推出针对Google Pixel，Pixel XL，Pixel 2，Pixel 2 XL，Pixel 3，Pixel 3，Pixel 3a和Pixel 3a XL的“Q OS”更新。该运营商通常是可靠的更新消息来源。

虽然此更新并未被称为“Android 10”，但运营商非常关注测试和认证过程。它也可以作为一个指标，表明谷歌的合作伙伴正在缓慢更新Android品牌。

目前，Rogers从其支持网站上删除了Android 10的发布日期。

加拿大运营商Telus现在也表示将在9月3日开始对所有八款Pixel手机测试“Android Q +安全更新”。

在8月份初，谷歌推出了Android 10 Beta 6更新，手势导航带来更多细化等。Android 10包含了新的手势控制、黑暗模式和一些令人印象深刻的新辅助功能。其测试版已经推向来自多家手机制造商的二十多款手机，包括LG、诺基亚、华为和一加，来自这些公司的设备（可能还有其它一些厂商的设备）及时更新到新的操作系统，会是一个好的迹象。毕竟，Android手机还常常等待很长一段时间才能更新到最新的操作系统。

8月22日，谷歌宣布对Android品牌进行重大改变，使其更具包容性和可访问性。谷歌推出了具有现代和易用外观的新Android Logo徽标。该Logo采用Android机器人和黑色的“android”文本。谷歌将文字颜色从绿色更改为黑色，因为视觉障碍者对绿色不敏感。

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关键词：安卓10Android 10谷歌

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