腾讯《王者荣耀》最容易被举报成功职业出炉：刺客第一，辅助、坦克最难

IT之家9月4日消息 王者荣耀官方近期针对对局环境进行了特别说明，不少玩家在各个社区渠道讨论审判系统的问题，包括列举自己遇到的各种各样举报、被举报案例，这些将作为审判系统的学习样本，帮助系统进一步迭代优化。

在QA问答中，王者荣耀团队解答了一些相关问题。

为什么有时候举报别人不成功？

王者荣耀表示，通过观察海量召唤师的游戏行为我们发现，在对局中，除了完全没问题的“白”色行为以及明显有问题的“黑”色行为，其实还大量存在一些争议行为，如:可能不是故意送人头，但是确实由于各种原因死了很多次；如：同阵营队友理念不一致，在处于劣势的情况下，一名玩家坚持单带牵制，而四名队友却认为他这样做是拒绝参团。

这些争议行为出现的原因，可能是大家在当局的打法、理念不一致，也可能是缺少良好的沟通，而并非是队友故意的行为。我们鼓励玩家去探索更多样的打法，同时也希望尽量不出现误判，所以对于以上争议行为，系统都会以引导为主。因此，这部分玩家在受到举报时，不会被系统判定为违规，即不会被举报成功。

当前审判系统算法还存在一定的不足，同时新的恶意行为也在不断产生，我们会持续对算法进行优化，加快算法的学习升级，如加入更多的考虑维度，以确保审判准确性。

究竟哪些行为属于一定会被审判系统盯上的“黑”色行为呢？

当前，审判系统和人工客服已经可以识别5大类“黑”色行为，5大类“黑”色行为举例(包括但不限于):

①恶意挂机:在泉水、高地挂机或者在地图一定范围内移动却没有主动的经济/经验获取等。

②故意送人头:送防御塔、打架时无任何主动操作、发表送人头相关言论并做出实际送人头行为等。

③违规言论:言语辱骂、广告、欺诈信息、黄暴信息等。

④干扰正常游戏:故意抢Buff、乱出装、故意向对方阵营透露己方队友位置信息等。

⑤不参团/拒绝合作:故意长时间不参团、发表不配合言论并做出实际不配合行为等。

目前团队还在持续迭代对“黑”色行为的判定，持续修正与迭代审判系统，不断调整对“黑”色行为进行判定的参数。

是不是辅助、坦克尤其容易被举报成功？

王者荣耀表示，当前有玩家反馈说，坦克/辅助由于职业定位问题，很难拿到人头，有时还会因为探视野和扛伤而导致最终KDA很难看，是不是这两种职业在被举报时会很吃亏?

其实不是这样的。每一次举报，审判系统都会从多种维度进行判断，绝不只是参考结算时的KDA，还包括局内的实时数据如坐标、输出、技能释放命中率，血量、蓝量，击杀、助攻、死亡，经济、承伤、参团率等等。针对不同职业的英雄，系统在审判时会考虑不同的数据及阈值。就目前的举报成功率来看，其实辅助和坦克是最不容易被举报成功的。