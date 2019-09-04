绿洲官方回应App Logo涉嫌抄袭：启动内部设计流程核查工作

IT之家9月4日消息 今天有网友在微博晒出绿洲与韩国著名平面设计工作室studio fnt 2015年给Ulju Mountain电影节设计的视觉形象的对比照，二者相似度颇高。

对此，微博CEO王高飞“来去之间”在一条关于绿洲App logo涉嫌抄袭韩国平面设计工作室studio fnt 2015年给Ulju Mountain电影节设计的视觉形象的微博下方评论称，“发现了，已经先下架了。”

刚刚绿洲在官微对此事进行了回应，称前期设计师确实借鉴了网上公开素材的类似设计元素，这些基础元素包含沙漠、太阳、仙人掌等，也是我们的主要设计思路。为保护版权，现在绿洲已进行临时下架处理，同时启动内部设计流程核查工作。

绿洲回应如下：

我们刚了解到有朋友反馈绿洲相关元素设计与韩国某设计团队作品相似，在此先向设计方表示歉意！同时也向所有关注我们的朋友致歉！特别感谢反馈者@王___遠 ！

同时向各位说明设计情况如下：前期设计师确实借鉴了网上公开素材的类似设计元素，这些基础元素包含沙漠、太阳、仙人掌等，也是我们的主要设计思路：现在的社交网络里，大家都跟沙漠里的一群仙人掌似的，太孤寂，又浑身是刺，我们需要一片清爽的绿洲。

附图是绿洲设计师的AI设计方案原稿（图一）、参考的Studio fnt素材（图二）、绿洲设计草图（图三、图四）。

为保护版权，现在绿洲已进行临时下架处理，同时启动内部设计流程核查工作。

在目前内测阶段，我们没有在设计方面做好足够的准备和管理，所有功能和服务还需要完善。希望朋友们对我们保持监督，帮助绿洲成长，绿洲全体同仁感谢大家的支持！谢谢！