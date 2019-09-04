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荣耀20S正式发布：麒麟810/4800万三摄，1899元起

2019-9-4 19:55:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月4日消息 今天晚上，荣耀在武汉正式发布荣耀20S手机，新机主打自拍，官方称其为荣耀最强自拍手机。

外观方面，荣耀20S采用了6.26英寸魅眼屏（打孔屏），屏占比高达91.7%，采用指纹键与电源键一体化设计。独创蝶羽纹理设计，提供蝶羽蓝、蝶羽白、蝶羽黑三款配色。

性能方面，荣耀20S搭载了麒麟810芯片，采用7nm工艺，AI跑分全球第一，支持Magic UI智慧系统，方舟编译器、GPU Turbo3.0等功能。手机内置3750mAh电池，支持20W快充。

本次发布会以“定格影像之美”为主题，荣耀总裁赵明在发布过程中也重点介绍了荣耀20S系列的拍照功能。“荣耀20配备了业界最强大的NPU，自拍的结果就是景美人更美。”赵明介绍说。荣耀20S拥有前置3200万自拍镜头，新增人像超级夜景模式，支持AI裸妆美颜、笑脸抓怕等功能。

后置摄像头方面，荣耀20S搭载4800万超广角AI三摄，分别是4800万主摄、超广角、微距镜头，支持AIS手持超级夜景2.0、视频美颜、EIS智慧防抖、视频广角等功能。

售价方面，荣耀20S手机6+128GB售价1899元，8+128GB售价2199元，将于9月4日21点正式开卖。

4800万像素遇上麒麟810的AI会有怎么的新体验？荣耀20s评测

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关键词：荣耀20S

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