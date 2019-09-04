华为：搭载鸿蒙OS的笔记本电脑和智能手表将在海外上市

IT之家9月4日消息 上个月，华为公布了自研操作系统HarmonyOS（鸿蒙OS）。日前，华为在英国伦敦举办媒体活动，对外介绍了鸿蒙OS。

鸿蒙OS被华为视为一个未来主义的平台，可以在从电视到汽车娱乐系统的各种产品中无缝工作。华为高级全球产品经理Peter Gauden表示，不同的设备使用同一操作系统将使它们更容易沟通和共享信息。他说，这将带来无缝的AI。鸿蒙OS操作系统还将与公司的移动用户界面EMUI互连。毋庸置疑，界面将根据其所使用的设备的显示进行自我调整。由于鸿蒙OS是基于微内核的，因此华为声称其是极为安全的，这对于属于物联网（IoT）类别的设备至关重要。

华为认为鸿蒙OS操作系统应该需要5到10年才能达到成熟，Gauden透露，鸿蒙OS在荣耀智慧屏上首发后，登陆海外市场的首款产品预计包括智能手表和笔记本电脑。

华为Watch GT已经搭载了华为的Lite操作系统，而HarmonyOS实际上已经从中借用了一些元素。因此，即将推出的Watch GT 2很可能会搭载HarmonyOS上市。根据目前的爆料，为Watch GT2将搭载更窄边框的圆形OLED屏幕、具备双物理表冠，厚度也明显降低。另外，其电池容量小幅提升，并集成心率监测传感器。

关于鸿蒙OS笔记本电脑更详细的内容，Peter Gauden没有透露更多，但是预计将是采用移动SoC(如高通骁龙)的轻量级产品，能够与搭载EMUI的华为手机实现很好的交互性。

至于智能手机，华为曾多次表示，虽然HarmonyOS也可以在移动设备上无缝运行，但华为希望坚持使用Android的智能手机。当然，如果华为别无选择的话，将会在智能手机上搭载HarmonyOS系统。