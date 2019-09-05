4天卖10万部，黄牛狂赚十几万，苹果iPhone 4当年有多火

2010年6月7日的加州旧金山，身穿黑色高领毛衣和牛仔裤的苹果创始人、时任首席执行官史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）走上苹果世界开发者大会（WWDC）的舞台。他先是介绍了当年早些时候推出的iPad，介绍了将要对平板电脑进行的软件升级。随后又聊了几句苹果应用商店的信息。接下来乔布斯转向了当晚的重头戏。他说这款手机有超过100多项新功能；这款手机采用了全新的工业设计、全新的摄像头和全新的视网膜显示屏。这就是iPhone 4。

iPhone 4是苹果问世以来的最大飞跃，是苹果历史上最成功的一款手机，也是手机历史上极具里程碑意义的一款产品。这款手机之所以是公认的经典，不仅因为这是苹果第一款硬件设计真正超过软件功能的手机，也是乔布斯生前的最后一部得意之作。如果说iPhone重新定义了手机，那么iPhone 4就重新定义了iPhone。对于“再一次改变一切”的宣传语，iPhone 4当之无愧。

领先的工业设计：首次采用前后玻璃材质

iPhone 4问世的2010年还正处于智能手机的发展初期，三星HTC摩托罗拉等初涉智能手机的安卓厂商还不知道如何做手机，许多用户都还用着诺基亚的塞班机。而iphone4的问世惊艳了全世界，让人们知道原来智能手机可以是这样子的。虽然iPhone 4继承了圆形Home键和极简设计理念，但前后玻璃+金属中框的材质一改此前的塑料机身质感，让其在各种旗舰智能手机中特立独行。苹果公司负责设计的高级副总裁乔尼·艾维(Jony Ive)才华爆棚，打造出了极具设计美感的造型，在发布会亮相的时候甚至引起了众人的阵阵尖叫。

为了打造质感出众的外观，iPhone 4还创造性尝试了手机天线和边框合而为一的设计，侧面的不锈钢边框包含了天线、蓝牙、Wi-Fi等功能，这么一来不但解决了手机天线问题，也让iPhone 4整体厚度压缩到9.3毫米，成为当时市面上最薄的手机之一。

此外iPhone 4还一改初代iPhone以来的屏幕短板，采用了视网膜显示屏。这块3.5英寸屏幕有着960×640的分辨率，PPI达到326，在视觉和功耗上做出了近乎完美的平衡。

工业设计上的成功，让iPhone 4站上了2010年手机行业的制高点，也让前后玻璃+金属中框这一经典设计风格成功引领行业潮流。它开启了手机行业对玻璃材料的使用，尽管不如金属和塑料耐摔耐磨，但玻璃对手机质感的提升和材料的巨大潜力直到今天依然影响手机行业。

实用的功能升级：定制A4芯片加前置摄像头

从iPhone 4开始，苹果换上了公司自家定制的A4处理器，而非像iPhone 3GS中单纯的ARM Cortex A8。专门的定制化芯片使得针对性更强，软硬件之间的配合更加流畅和稳定。此后苹果就一直坚持这样的做法，A系列处理器能够带来多少性能提升成为了苹果公司宣传和人们关心的产品要点之一。

iPhone 4还有着更好的续航能力，其支持7小时3G通话，6小时3G网络浏览，10小时WIFI浏览，10小时视频播放，40小时的音乐播放，同时理论待机时间长达300小时。

iPhone 4的拍照功能也有了质的飞跃。其后置摄像头由原有的320万像素提升至了500万像素并支持5倍数码变焦、背侧照明及触控对焦，配备闪光灯，支持30帧每秒的720P视频拍摄。从iPhone 4开始，苹果还为手机配备了前置摄像头，也由此在手机上打开了视频通话的大门，作为发布会上的重头演示，Facetime功能让任何iPhone用户都可以直接利用Wi-Fi拨打视频电话。

为了消除噪声和提高音频质量，iPhone 4还增加了双麦克风。除了之前的加速度计和指南针，苹果还在iPhone 4上增加了一个三轴陀螺仪，带有俯仰、滚转、偏航以及绕重力旋转等功能。各种传感器的协同工作能够为手机提供6轴运动检测。在精确控制方面，这是一个巨大的飞跃，在游戏方面尤为如此。

最后是软件方面，从iPhone 4发布的那年开始，iOS 4也随之而来，让“iOS”成为苹果在软件上名声最响亮的存在。多任务处理、文件夹整合、无分类邮件等新加入的特性作为最惠及用户的功能一直被继承至今。不仅如此，iOS 4还加入了陀螺仪功能和强大的多任务功能，在A4处理器的协助下能够流畅运行各种移动游戏，《愤怒的小鸟》《水果忍者》、《神庙逃亡》、《会说话的汤姆猫》成为热门，当时人们对iPhone手机游戏的痴迷程度不亚于如今的《王者荣耀》。

发售的空前盛况：国内出现卖肾买iPhone 4的新闻

iPhone 4上市时相当火爆。在首批上市的88个国家和地区，苹果仅仅在前三天就售出了170万部iPhone 4，而且持续供不应求。很多人在专卖店门口搭帐篷，睡大街，为了尽早拿到这部手机而通宵排队。

在旧金山的苹果商店，拥挤的人群充斥着3个街区。在发售当天，佛罗里达州博卡拉顿的队伍分成了2列，每个队伍至少有300人。

当iPhone 4在中国发售时，销售盛况更是空前。距离正式开卖还有不到十分钟的时间，位于北京西单大悦城的苹果旗舰店门口已经排起了多达1000人的购买队伍，这些排队购买的消费者有的已经在这里等待了一天多的时间，更有消费者是从广东、黑龙江等省份前来购买。

iPhone 4的价格也是创造了一个神话，在中国市场正式发售之前当时大家纷纷购买水货，每部iPhone 4成交的价格基本都在10000元以上。后来iPhone在中国市场发售后，由于太过供不应求，水货手机价格依然居高不下。很长一段时间都有几百上千人在排队，场面堪比春运。如果能够幸运抢到，转手就有人愿意多出将近4000块购买。在iPhone 4发售半年后，价格才逐渐从一万五降到了六七千，而其官方售价只有4999元。甚至在一年后iPhone 4s发行，iPhone 4都还需要加价1000左右才能买到。正是那一年，国内出现了有人卖掉自己的肾去买iPhone 4的新闻。

2010年9月25日，联通开始发售iPhone 4，4天卖出近10万部，首批机器很快销售一空。

而且自iPhone 4起，苹果开始推出白色版手机，物以稀为贵，加之供货问题，iPhone 4曾一度全球缺货，这也导致白色iPhone 4开卖首日黄牛泛滥。据称，白色iPhone 4每天每店只供应3000部。为打击黄牛囤货，苹果首次对发出黄牛警告，并规定每名顾客每天限购一台。据一名“资深”黄牛透露，其最大的一单生意利润扩大9倍，赚了十几万。

最好的智能手机

各界人士和知名媒体当时都给予iPhone 4非常积极的评价。

乔布斯自己认为，“这是苹果历史上最成功的产品发布。即便如此，我们还是要向那些因供应不足而被拒之门外的顾客道歉。”

美国《个人计算机》（PC Mag）杂志首席分析师塞甘(Sascha Segan)表示，“iPhone 4是有史以来最好的iPhone。这是毫无疑问的。它是市场上最好的媒体播放手机，非常棒的照相手机，真正了不起的游戏手机。它很容易就能进入我们列出的10款最佳触屏手机名单。它不一定是最好的电话，但我们已经远远超越那个只为打电话的时代。”

科技媒体瘾科技（Engadget）前主编约书亚·托普斯凯(Joshua Topolsky)这样说，“我们不打算拐弯抹角。以我们的观点，iPhone 4是目前市场上最好的智能手机。华丽的新硬件、令人惊叹的显示屏，升级的摄像头，以及对操作系统的重大改进，使其成为一个极其强大的设备。诚然，我们仍然希望苹果能解决一些痛点；诚然，iPhone 4还有一些不错的替代品。但是当涉及到整个产品时，涉及软件和硬件的适配和完善，整体性能，应用程序的选择，以及所有小细节——我们认为它是当前时代的精华。”

科技媒体iMore则表示，“令人印象深刻的新设计，令人惊叹的新显示屏，多任务处理等关键功能，主流视频通话的试水，连同其他数百个小的改进结合在一起，使iPhone 4成为一个实质性的升级产品，显然是有史以来最好的iPhone。”

在整个业界看来，随着iPhone 4的发布，苹果公司第一次让硬件远远超过了自家的软件。

产品的瑕疵：天线门和白色iPhone的推迟发售

尽管2010年对苹果来说是创新和激动人心的一年，但也是解决问题的棘手一年。苹果首次推出了白色版本的iPhone 4，这给苹果带来了相当大的挑战。苹果的工程团队必须防止紫外线随着时间的推移使白色变黄，还必须防止不透明度干扰内部传感器。事实上解决这些问题比他们预期的时间要长，这意味着白色iPhone 4将无法按时发货。6月23日，苹果公司发表声明称：“事实证明，苹果新款iPhone 4白色机型的制造难度超过了预期，因此要到7月份下半月才能上市。更受欢迎的和黑色iPhone 4的可用性没有受到影响。”

除此之外，iPhone 4还爆出了众所周知的“天线门”事件。为了追求令人惊艳的外观设计，苹果不得不让iPhone天线外露，以避免金属外壳对无线信号的屏蔽。这个做法本是天才的创想，但却引发了大问题。当用户用手紧握iPhone 4时，边框天线的信号会因此急剧衰减。而乔布斯对用户的强硬回复引爆了一场严重的公关危机，直至最后苹果正式致歉，并向所有遭受这个问题困扰的人提供免费的边框保护套。苹果公司随后对其价值数百万美元的天线设计和测试中心进行了细致检查。后来苹果在iPhone 4S中重新设计了天线，通过追加天线和智能切换技术彻底解决了问题。

乘胜出击：再续经典的iPhone 4S

iPhone 4问世之后的次年10月4日，苹果乘势又发布了iPhone 4S、虽然这款手机相比于iPhone 4在外观上的变化不大，但并不妨碍其成为智能手机中的经典之作。

iPhone 4S采用了苹果定制的A5双核处理器，这也使得其成为第一款搭载双核处理器的苹果手机。而在外观上延续了乔布斯对极致精神的追求，采用金属边框、双面玻璃机身以及3.5英寸IPS玻璃硬屏。这使得iPhone 4S不管是在硬件配置、工艺水准还是手感上都远远领先于当时的其他智能手机。

此外，iPhone 4S还开启了语音助理时代的大幕。其在iOS 5中首次引入了人工智能助理Siri。而现在，语音助理已经成为了各大厂商的主流配置。

从另一方面说，iPhone 4S发布后的第二天，苹果创始人乔布斯与世长辞，这更赋予iPhone 4S更多意义。从某种程度上说，iPhone 4S也代表了乔布斯对极致完美的终极诠释。这也使得多年过后仍然有很多用户对iPhone 4S念念不忘，甚至不惜把系统版本降级来使用这款手机。

“捅了娄子”的苹果软件工程师

虽然iPhone 4是前所未有得经典，但其原型机的信息却被泄漏，这让乔布斯主持的产品发布少了不少惊艳和神秘。在加州雷德伍德的一家德国餐馆，一名苹果工程师无意中丢掉了一款iPhone 4原型机，导致其最终被公之于众，这也是苹果有史以来最大的产品泄露事件。

图示：捅娄子的苹果软件工程师格雷·鲍威尔（Gray Powell）

当时是2010年3月18日，苹果软件工程师格雷·鲍威尔（Gray Powell）在微醺之后，无意将手中的iPhone 4留在了沙发上。27岁的鲍威尔是北卡罗来纳州大学2006届毕业生，业余时间是一位出色的摄影爱好者。他在苹果主要负责开发基带程序。

鲍威尔使用手中供测试用的下一代iPhone发出一条Facebook消息：“我真是没想到德国啤酒会这么好喝。”消息是被伪装成通过iPhone 3GS发送的。这是鲍威尔用新一代苹果手机发送的第一条也是最后一条信息。他后来把手机往沙发上随便一扔就走人了。

图示：捡到原型机的Brian Hogan

餐馆中的一个名叫Brian Hogan的顾客捡到了这部手机。他先是拿起来把玩了一番。“我原以为这只是一台普通的3GS，”他表示。“看起来确实很像。可是我打开摄像头的时候，机器崩溃了3次。”机器看上去毫无特别之处，只是后背有两个条形码：8800601pex1和N90_DVT_GE4X_0493。此外音量键旁边有另一条贴纸：iPhone SWE-L200221。Brian Hogan发现手机中安装了6屏程序。在打开的Facebook程序上标着鲍威尔的名字。

这名顾客原本打算第二天还回那部手机，没想到起床以后发现手机已经开不了机了。苹果通过MobileMe锁死了这部手机。这时候Brian Hogan意识到有些不对劲，这部手机的外观看起来不像是普通的3GS，而且还有一个前置摄像头。考虑再三后，他决定拆开这部手机一探究竟。

几周后，知名科技博客Gizmodo得到了这部手机。随后，就出现了将手机公之于众的报道：“你所看到的是苹果下一代iPhone。它是在雷德伍德市的一家酒吧里被发现的，伪装成iPhone 3GS的样子。我们得到并拆开了它。这是真的，这里有所有的细节。”