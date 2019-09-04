苹果新专利：Apple Watch表带能自动收紧或识别主人

9月4日上午消息，美国专利商标局今天授予苹果公司几项有关Apple Watch表带的专利。这些专利显示，表带可具有生物识别、自动收紧和LED指示灯等功能。

第一项专利描述了一款带有传感器的Apple Watch表带，可以根据佩戴者手腕的皮肤纹理进行身份验证。

表带上生物识别装置

因为皮肤纹理的沟槽部分一般比周围的皮肤温度高，毛发部分则会比周围皮肤温度低。利用红外热像传感器作为腕部生物测量传感器，可以通过温度从皮肤纹理中识别出生物特征。

这个专利有可能让人们戴上Apple Watch之后，无需再输入密码解锁。

第二项专利描述了一种可以自动上紧的Apple Watch表带。例如，如果佩戴者正在跑步或锻炼，表带可以自动收紧，以确保在锻炼时能紧贴手腕。完成身体活动后，表带又会自动松开。

表带可以自动收缩

Apple Watch用户也可能设置腕带到达某地后自动收紧，比如健身房（应该是基于GPS位置信息判断）。

专利说明中还举例说明了一些其他用途：比如当用户走路、开车或游泳时，表带可以自动收紧，通知用户车辆即将转弯，帮助佩戴者在举重时计算次数，或者告诉佩戴者他们在跑步时已经达到了一定里程。

自紧表带还可以作为Apple Watch认证系统的一部分，如专利中所述：例如如果用户希望访问银行网站，银行网站可能发送给用户一系列收紧-放松模式的信号，用户根据这些触觉信息输入收紧的次数，进行账户验证（它的意思是手表作为贴身佩戴的物品，不像手机那么容易丢失或被窃）。

第三项专利描述了一款带LED指示灯的Apple Watch表带，该表带可以显示一项锻炼或任务的进度，比如完成行走、站立和今日锻炼等，也可以查看Apple Watch剩余的电池寿命。

带LED灯的表带

类似的设计，之前曾在老款的MacBook上出现过，用于电量显示。

苹果几乎每周都会获得数项专利，而其中许多并没有被公开。即便是被公开的，也可能只是作为专利储备而不会马上用于产品当中。所以这些专利究竟何时出现在Apple Watch上仍是未知数。

苹果公司将于下周二在其美国总部的乔布斯剧院（Steve Jobs Theater）举办秋季新品发布会，外界普遍预计苹果公司将在那时推出新款iPhone和Apple Watch。