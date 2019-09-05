晚上九点半后大规模丢弃临期食品引热议，盒马官方回应：我们也不想损耗

IT之家9月5日消息 9月1日晚间一条有关盒马鲜生的微博引发热议，在微博中，主人公发现晚上9:30之后，不少新鲜饭菜、海鲜、甜品、饮料、点心从货架上撤下，丢到小推车里拉走扔掉。而顾客提出拿走或者购买都不可以，让人感到很浪费。

这条微博发出后，引发热议。有些人称，中国仍然不富裕，很多东西还能吃却扔掉确实很可惜，造成了巨大的浪费。而有人对此表示理解，称商家如果不处理临期商品会惹来麻烦。比如出现食品安全问题会带来巨大的赔偿问题。

资料显示，去年11月，盒马生鲜在上海某店被市民曝光更换胡萝卜外包装的日期标签，最后上海区总经理免职，所有门店自查。而在前几天，盒马因售卖过期"青团"被上海市场监管局罚款5万。

9月4日下午，盒马鲜生知乎官方号对此做出了解释和回应：

最近在微博上发现了有用户针对9点半后的盒马对损耗商品的处理问题，没想到知乎今天也好多人cue我了，好吧知道你们都等着我说呢～

首先对于损耗的商品：我们也不想他损耗呀，哪个企业都不想扔掉的哇【捂脸哭】

再次感谢大家的关心，看到很多知友们理性且理解的分析，非常感动。

目前已经尽力止损了，当然还有很多进步的空间，任重道远：

从源头保证效率和品质，基地直采全程冷链运输；

根据门店情况进行数据分析，保证日日新鲜，严控订货量尽量接近实际购买量；

保证商品在无变质无食安问题的情况下对部分商品打折处理；

像富含蛋白质等容易变质，但外表看不出实质的商品一律销毁，防止带来食品安全隐患；

一：现实情况

生鲜包括蔬菜、水果、海鲜等品类的保鲜周期短，比如日日鲜类和蔬菜，储藏周期可能只有一两天左右，为了保证盒马的食品最佳品尝体感和新鲜品质，盒马的内部质检都是会定期及时撤下临近保质期或仅当日售卖的商品，临近晚上如果卖不出去是必然要销毁报损的，至于销毁最终的去向，肯定也是根据当地部门的规定进行合理处理。

二：在浪费的源头之前

其实也就牵扯到了资源是否能在社会尽量流通及分配，从而在最大程度上减少浪费”的问题。数据这方面确实还是有很大进步的空间的，在订货量和实际购买量方面也需要最大限度的保持平衡，从源头止损当然是避免浪费的最好方式，这方面也是所有商家和企业都要努力的。

三：新鲜和食安都很重要

比如日日鲜蔬菜每天从崇明、奉贤等地的蔬菜基地直采直供，经过全程冷链运输并精细化包装，直接进入超市冷柜售卖，将全链条上节省下来的费用，直接补贴到消费者的身上，确保了在微利的情况下能够持续运作。消费者可能没办法全程参与到产品生产过程，可能大部分的信任只来源于生产日期和保质期的数字，这也需要我们自主的为消费者的食安问题考虑。对于过期商品的食安问题，参考营养师顾中一、战争史研究、沈夏冰、河森堡等人的专业分析，比如河蟹死掉后会释放毒素，蛋白质加热也无法彻底消灭细菌，贪小便宜吃掉也是非常危险的。

四：对社会整体而言

销毁这些食品是比较浪费和可惜的，捐给穷人的问题，我就贴一些回应八，当然盒马也希望在大数据基础上，加入全新技术，减少浪费，多做公益，和整个社会一起去把这件事做的更好。