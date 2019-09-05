OneWeb宣布2020年在北极地区提供高速卫星互联网

9月5日消息，据国外媒体报道，当地时间周三晚些时候，卫星互联网提供商OneWeb表示其将在2020年前为北极地区提供高速互联网服务。为了实现这一目标，其需要发射更多卫星。

据悉，OneWeb宣布计划最早从2020年开始将“类似于光纤互联网”的服务覆盖北极地区。通过计划中的巨型卫星群，该公司表示可以为位于北纬60度以上的家庭、船只和飞机提供高速互联网服务。

OneWeb是众多致力于利用一系列复杂卫星和地面站从太空向地球用户提供互联网服务的公司之一。该公司计划发射首批650个卫星，将互联网连接传输到位于地球表面的一系列地面终端。这些卫星将在相对较低的高轨道运行，减少了信号覆盖所需的时间。OneWeb表示，在大量卫星的帮助下，它可以将互联网服务覆盖到全球，在地球上的任何区域上空至少有一颗卫星可以随时连通。

这种高速互联网服务的覆盖范围也将延伸到北极，后者是一个很难铺设光纤并提供传统互联网连接的地方。OneWeb声称，其卫星群将能够为目前没有宽带链接的48%北极地区提供高速互联网。当地人士对这一想法感到兴奋，他们认为这将有助于该地区的经济发展。

参议员丽莎·穆尔科斯基（Lisa Murkowski）在一份声明中说:“互联互通在我们现代经济的发展中至关重要。”“随着北极的开放，确保北极人民能够获得负担得起且连接可靠的宽带互联网，将使发展更安全、更可持续，并为在这个充满活力的全球地区创造新的机会。”

迄今为止OneWeb只发射了六颗卫星，但该公司今年7月份表示用这些卫星进行了一些高清视频流测试。测试证明，这些卫星运行正常，延迟时间相对较低，不到40毫秒。

诸如SpaceX和亚马逊等其他公司也在努力打造卫星互联网，其规模甚至超过OneWeb的卫星网络。今年4月份，亚马逊详细说明将发射一个由3200多颗卫星组成的卫星网络，而SpaceX则计划建造两个卫星网络，总共将包含近1.2万颗卫星。

SpaceX已经发射了其计划内的首批60颗卫星，不过首批卫星中有三颗在进入轨道后失效。OneWeb认为，其卫星网络部署完成将比其他计划“早得多”，这使得该公司能够比其他系统更快地将互联网覆盖到北极地区。该公司援引的事实是，它已经在挪威和阿拉斯加建设了两个活跃的地面站，是帮助OneWeb卫星连接到当前互联网地面基础设施所必需的设施。据OneWeb称，这些地面站预计将于2020年1月全面投入使用。

OneWeb首席执行官阿德里安·斯特克尔（Adrian Steckel）在一份声明中说：“网络连接现在是一项最基本的实用工具，也是一项基本权利。”“我们的计划将比任何其他计划中的系统将高速互联网更快地覆盖到北极地区，以满足北极地区互联互通的需要。”

OneWeb计划通过阿丽亚娜太空公司的联盟号火箭分批发射36颗卫星。下一次发射定于今年晚些时候进行。