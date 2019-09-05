苹果初代iPhone最初用塑料屏？乔布斯一句抱怨改写历史

面世12年来，iPhone不仅改变了整个手机行业，也改变了人们的生活方式，更成为了许多人记忆中不可或缺的部分。而这一切，都始于2007年横空出世的初代iPhone。这款配置3.5英寸全触控屏幕、金属机身以及iPhone OS操作系统的iPhone真正推开了智能手机时代的大门，即使今天它看来已经变得平平无奇。

永远铭记iPhone问世前的那一刻

12年前，史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)穿着运动鞋登上舞台，发表他那一生中最令人难以置信的主题演讲，这也是消费类电子产品史上最不可思议的一次发布会。乔布斯发布了一款带有触控功能的宽屏iPod，一款革命性的手机，以及一款突破性的互联网设备。但它们不是三款产品，而是一款跨时代的全新智能手机。

苹果为这个名为Purple Experience Project的项目研发了两年多时间。它从平板电脑变成了手机，也将梦变成了现实。就在登台之前，乔布斯召集了他的团队，告诉他们要记住那一刻，也就是iPhone问世之前的那一刻。因为，下一刻，一切都会改变。

在主题演讲中，乔布斯表示，对于一家公司来说，哪怕是革新一个产品类别都是非常罕见的。而苹果已经革新了两种——Mac电脑和iPod个人音乐播放器。如果加上iPhone，他们已经彻底改变了三个产品类别。

初代iPhone去掉了物理键盘和手写笔，而这些功能主导了当时的黑莓、摩托罗拉和Palm智能手机。乔布斯介绍了多点触控界面，让iPhone可以流畅地缩放；以及多任务处理功能，实现从音乐到网络、再到电子邮件的无缝切换。

这些技术现在已经在整个行业变得司空见惯，但在当时看起来就像科幻小说。

从视觉上秒杀一切不服

从视觉冲击力上来讲，iPhone绝对秒杀一切不服。初代iPhone，基于Project Experience Purple项目团队的P2设备，代号为M68，设备号iPhone 1，拥有3.5英寸LCD屏幕，分辨率为320x480、163ppi，四频2G EDGE数传电台，200万像素摄像头。

它由基于ARM的1176JZ(F)-S处理器和三星制造的PowerVR MBX Lite 3D图形芯片提供动力，配置1400毫安电池，内置128MB RAM。在发布时，有两个基于NAND闪存的存储空间可用，分别为4GB和8GB。

更重要的是，iPhone还配备了几个传感器来增强用户体验，比如可以自动旋转屏幕以匹配设备方位的加速度计、可以在靠近人脸时自动关闭屏幕的接近传感器，以及可以自动调整亮度的环境光传感器。

而且，初代iPhone也可以使用30针的基座连接器充电。

最初的iPhone不支持CDMA和EVDO网络兼容。这意味着它无法与美国两大运营商——Verizon和Sprint合作。但这并不重要，毕竟初代iPhone是AT&T独家代销的。

问世之初存在诸多“缺陷”

虽然初代iPhone的发布也标志着手机被重新发明，但这款划时代的产品当时存在许多不足之处：

1）价格太贵

其实在初代iPhone刚发布的时候，许多人都被其高昂定价吓呆了，这也意味着苹果手机无法打入主流市场。时任微软首席执行官的斯蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer）戏言称：“没人会买这种又贵又没有键盘的手机！”

那么iPhone当时有多贵？4GB版定价499美元，按照当时1：7.3的汇率计算，约合3643元人民币。再加上关税，在国内售价高达4262元人民币，远高于当时国人的月均收入。而当时比较流行的Motorola Q，售价仅为99美元。

2）配置太低

当时的主流手机品牌包括诺基亚、HTC、摩托罗拉等，他们有直板和翻盖手机，配置2.5英寸屏幕、64和弦铃声、32MB运行内存、128MB存储空间、30万像素高清摄像头以及丰富的Java游戏软件资源。

当时大多数高端手机支持较新和更快的3G网络，而iPhone还只支持较慢的2G网络。事实上，即使在发布会上，乔布斯对于iPhone的可靠性以及完成度依然表示怀疑，为此他特意多准备了几台演示备用机。但是，iPhone长时间打不开网页，乔布斯幽默地说“一定是连我们Wi-Fi的人太多了”！

大多数其他手机都有GPS和蓝牙，但iPhone没有。其它手机有可拆卸电池和可扩展存储器，iPhone同样没有。iPhone不支持Adobe的Flash，当时基本除了YouTube，视频几乎都是这种格式的。这些都不能让当时的重度用户满意。

3）功能太少

当时已经比较流行的手机功能，如搜索通讯录、复制粘贴文本、用相机录视频，及对许多人来说至关重要的第三方应用支持，在第一代iPhone都没有。

同样，由于iPhone使用的是真正的web浏览器而不是WAP浏览器，因此也不支持彩信。苹果当时也没有应用商店，甚至没推出的计划。

4）软硬件挑战

尽管乔尼·艾维（Jony Ive）及其工业设计团队的工作已经基本完成，但是硬件工程仍然面临挑战。比如，乔布斯最初展示的初代iPhone采用了3.5英寸塑料屏幕，但6个月后出售的苹果手机使用的却是玻璃屏幕。原来，在发布会上介绍塑料屏幕iPhone的第二天，乔布斯就抱怨说，在把iPhone放在口袋里四处闲逛时，屏幕上出现了划痕，他当时就要求更换玻璃材质。

在遭到反对、称耐用玻璃在未来三到四年内都不会问世后，乔布斯继续固执地称：“当iPhone在6月份发货时，它需要配置玻璃屏幕。”

最终，他们看中了康宁公司尚未商用的大猩猩玻璃(Gorilla Glass)。当时苹果宣布投资了2亿美元，这可能有助于康宁开发可折叠屏幕使用的柔性玻璃。乔布斯坚持iPhone采用玻璃屏幕的做法，帮助塑造了今天销售的所有现代智能手机的外观和感觉。

软件方面，在斯科特·福斯托尔(Scott Forstall)的监督下，软件团队也在竭尽全力。尽管他们已经在人机界面和交互性方面进行了很长时间的研究，但许多设计还在调整中。例如，在乔布斯觉得小屏幕上太拥挤后，分屏邮件功能被取消了。

与此同时，软件工程和框架团队、原生应用程序团队、移动web团队等，必须确保所有的应用程序和功能不仅能够可靠运行，而且能带给人愉悦体验。

绝佳体验，谁还在乎价格？

在发售当天，无数等待购机者在苹果专卖店外排好了长队，尤其是像纽约这样的旗舰店前。人们已经在外面等了好几天，队伍绵延出几个街区。果粉们充满了期待，竞争对手对此不屑一顾，媒体称之为“耶稣手机”。

然后门开了，人们的最初反应相当火爆。知名科技评论人士莫博士（Walt Mossberg）和凯瑟琳·博莱特(Katherine Boehret)撰文称：“尽管存在些缺陷和功能遗漏，但总的来说，iPhone是一款漂亮的、突破性的掌上电脑。尤其是其软件，为智能手机行业设置了全新的标准，而它那巧妙的手指触控界面(无需手写笔和大多数按钮)运行良好。”

瑞恩·布洛克（Ryan Block）写道：“苹果让简洁的用户界面看起来很简单，但我们知道事实并非如此，当涉及到便携设备时，细节总是很重要。迄今为止，还没有人制造出只用这么少的东西却能做那么多事情的手机，尽管iPhone基于手势的触摸屏界面有很多缺点，但学习曲线出奇地低。很明显，iPhone不仅为手机，也为便携式媒体播放器和多功能融合设备提高了标准。”

新奇感和体验是如此之好，以至于人们根本不在乎缺少功能或价格高昂，iPhone的顾客满意度比我们所见过的任何苹果产品都要高。

曾遭到的蔑视

早在2007年，绝大多数智能手机都有硬件键盘，配置触屏的手机屏幕几乎都是电阻式的，并配有手写笔，以提高可用性。移动应用程序之间存在很大差异，而且移动web仅局限于WAP浏览器。

虽然iPhone并没有受到普遍的追捧，但在智能手机领域，许多根深蒂固的既得利益者对其提出了最严厉的批评。毕竟，那就是他们的工作。

Palm前首席执行官埃德·克里根（Ed Coligan）说：“几年来，我们一直在努力研究如何制造一款像样的手机。研发个人电脑的人更无法搞定，他们根本无法直接参与进来。”

RIM(现黑莓)前首席执行官迈克·拉扎里迪斯（Mike Lazaridis）：“我听到的都是关于iPhone在企业中的机会，我认为正确看待这件事很重要：苹果以设计为中心的做法将牺牲必要的企业功能，最终限制其吸引力。苹果致力于追求美观，这种做法不可避免地牺牲了某些先进的功能。”

微软前首席执行官史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）：“你可以花99美元买摩托罗拉Q。到目前为止，苹果将拥有市场上最贵的手机。iPhone不可能获得任何重要的市场份额，它没有任何机会！”

2007年是个完全不同的世界：毕竟手机刚刚开始达到可用的数据传输速度，带宽仍然有限且昂贵。智能手机的吸引力也主要局限于早期用户和企业用户，尚未接近主流用户。

然而，Palm和黑莓都错了。如果是为苹果工作的话，“PC人”绝对是解决这个问题的最佳人选。对于消费者来说，界面就代表着功能，所以通过解决界面问题，苹果开始让每个人都能使用这些掌上电脑。不过，微软至少有部分观点是对的。iPhone太贵了，这是苹果也无力改变的。

一次次地“改变一切”

苹果最初与四个国家的四家运营商合作，初代iPhone上市第一年销量就超过了600万部。现在，苹果几乎与每个国家的每家运营商都有合作，每年都能卖出数亿部iPhone。

苹果花了几年时间才赢得了市场主导地位，随着设备的改进，iPhone增加了更多的功能，而且也变得更便宜，可以兼容更多运营商的网络。

初代iPhone之所以被人们铭记的主要原因是，它让苹果走上了当前的发展道路。iPhone既是苹果销量最大的产品，也是对公司利润和财务最重要的产品。

此外，在iPhone诞生之前，几乎没有移动设备有触摸屏。现在，几乎这几乎成了所有智能手机的标配。作为苹果历史上最重要的产品之一，初代iPhone做出的贡献不容置疑。

除了iPhone，苹果这些年来推出了iPad、Apple TV、Apple Watch、HomeKit、HeathKit、CarPlay、AirPlay、AirPods以及HomePod等产品和服务，一次次地改变它们所属产品类别，进而产生更深远的影响。

通过iPhone，我们看到了智能手机发展的未来。但正如乔布斯告诉他的团队那样，这个世界永远不会一成不变。事实已经证明，他是完全正确的。