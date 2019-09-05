我国北斗导航系统在轨卫星已达39颗，2020年将全面完成建设

据新华网报道，卫星导航应用的蓬勃发展，始终伴随航天技术的创新与突破。北斗卫星导航系统是全球四大卫星导航核心供应商之一，目前在轨卫星已达39颗。

据中国卫星导航系统管理办公室副主任杨军4日在沪召开的第八届航天技术创新国际会议上介绍，从2017年底开始，北斗三号系统建设进入了超高密度发射。目前，北斗系统正式向全球提供RNSS服务，在轨卫星共39颗。今年还将再发射5-7颗，明年再发射2-4颗卫星后，北斗全球系统建设将全面完成。

他介绍说，北斗系统始终将创新发展作为原动力。通过创新推动技术发展，星载原子钟提高了三个数量级，卫星定位精度稳步提升；通过扩展功能，在进一步提升全球导航定位授时性能和区域短报文通信服务能力的基础上，增加了全球短报文通信、国际搜救、星基增强、精密单点定位等服务能力。

物美价廉的北斗芯片，正进入28nm时代，通过建立地基增强系统，实现了全国一张网提供优质高精度服务；通过开展行业和区域示范，推动了北斗产业生态的良性发展。

杨军表示，北斗系统始终坚持开放合作、资源共享。先后与GPS、格罗纳斯实现兼容互操作。北斗导航系统还加入国际民航、国际海事、3GPP移动等国际组织，加快融入全球服务，为世界卫星导航贡献“中国力量”。