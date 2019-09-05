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北京大兴国际机场9月20日左右载客首飞

2019-9-5 19:43:28来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月5日消息 日前，东航、南航、中联航等航空公司公布了在大兴机场运营航线的详情。南航透露，本月20日左右将执行大兴机场第一个商业载客航班，计划投入A380飞北京广州航线，具体日期待民航局最后确定。大兴机场相关负责人介绍，首航日或将安排六家航空公司从大兴机场起飞，具体安排正在完善之中。

东航未来将投入200架大中型客机在大兴机场运行，在京航线（除京沪快线之外）会快速平移，预计在2020年3月底前全部转场大兴，覆盖国际国内14个航点的12条航线。

南航从2019年冬春换季首日起，计划将首批13条航线、28个航班率先转场至北京大兴国际机场运行，执行每周176班次，13个航点。

中联航将在大兴机场启用当天完成50多架飞机、4000多名员工从南苑机场到北京大兴国际机场的转场，成为首家整建制进驻、首家运营的航空公司。中联航将在大兴机场运行每天131个航班，覆盖国际国内73个航点的69条航线。

共有16家航空公司确定于2019年冬春航季入驻大兴国际机场，其中国内航空公司7家（南航、东航、国航、中联航、河北航、首都航、吉祥航），国外航空公司8家（英国航空、波兰航空、芬兰航空、马来西亚航空、摩洛哥皇家航空、文莱皇家航空、俄罗斯艾菲航空、喜马拉雅航空）。2019年冬春航季，大兴国际机场预计开通116条航线，其中国内航线101条，国际航线15条；覆盖全球112个航点，包括国内航点97个，国际航点15个。

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关键词：大兴机场东航国航南航

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