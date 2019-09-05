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央行发文：今后用支付宝、微信等缴税有规可依

2019-9-5 20:30:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月5日消息 据澎湃新闻报道，为规范非银行支付机构、商业银行和清算机构提供国库资金经收支付服务的行为，维护国库资金安全，保障缴款人合法权益，中国人民银行起草了《国库资金经收支付服务管理办法（试行）（征求意见稿）》，今后个人可以更有保障地通过支付宝、微信等第三方支付APP缴纳税收等预算收入资金了。

所谓国库资金经收支付服务，是指非银行支付机构依托商业银行或清算机构与国库直连的网络通道，共同为各类预算收入经收入库提供的网络支付服务。国库资金经收支付服务是国库经收业务的延伸，是仅面向个人银行结算账户提供的网络支付服务。

具体来说，国库资金经收支付服务包括两种业务模式，一是第三方支付机构通过清算机构与商业银行连接，依托商业银行直连国库的网络通道提供经收支付服务；二是非银行支付机构依托清算机构直连国库的网络通道提供经收支付服务。

根据《征求意见稿》，想要参与提供国库资金经收支付业务的第三方支付机构，必须获得互联网支付或移动电话支付业务许可，此外，最近三年分类评级均为B类及以上，且未发生重大违法违规行为。

《征求意见稿》明确，第三方支付机构只能依托国库收纳预算收入的现有渠道，配合商业银行、清算机构为缴款人提供支付服务。

考虑到国库资金性质的特殊性，《征求意见稿》规定第三方支付机构只能从国库、税务机关和缴款人拿到最少且必须的信息完成支付服务。此外，为确保国库资金安全，《征求意见稿》禁止非银行支付机构在提供服务时从自身备付金账户扣款或停留资金。为确保退库资金安全，《征求意见稿》在退库方面不允许非银行支付机构办理国库资金退库。

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关键词：支付宝微信

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