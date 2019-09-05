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诺基亚6.2/7.2真机上手

2019-9-5 23:28:41来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月5日消息 HMD在其诺基亚手机系列的优势之一就是拥有几乎所有价格和规格区间的手机。在IFA 2019展会上，该公司宣布推出其中端手机的最新机型：新款诺基亚6.2和诺基亚7.2。

▲诺基亚7.2

外观上诺基亚6.2和诺基亚7.2几乎相同，采用前后玻璃夹铝制中框的三明治设计，正面是一块6.3英寸FHD +水滴屏，采用了诺基亚的“PureDisplay”技术，可以提高色彩的准确性和范围。借助专用的显示处理器，手机还可以将所有内容扩展为HDR。在背面，有一个指纹传感器和三相机。

Nokia 7.2

两者最大的不同是相机部分，6.2提供了一个1600万像素的主摄像头，一个800万像素的118度广角镜头，以及一个用于人像模式拍摄的深度传感器。7.2也提供了三相机，但具有更好的规格：一个4800万像素半英寸传感器主摄像头，以及相同的800万像素118度广角镜头和500万像素深度传感器。诺基亚还与蔡司合作，以便在诺基亚7.2的软件方面模仿蔡司镜头的特定散景效果，并提供三种不同的蔡司散景模式。

两者的差异也扩展到CPU：与诺基亚7.2上的高通660相比，诺基亚6.2拥有更弱的处理器，为高通636。此外，7.2将有一个磨砂玻璃面板，以及青绿色配色。这两款手机都将提供4GB内存，配备3,500mAh电池，以及专用的Google智能助理按键。

诺基亚6.2售价209欧元（约1652元），诺基亚7.2的售价为349美元（约2494元），应该会在9月底发售。

▲Nokia 6.2

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关键词：诺基亚6.2诺基亚7.2

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