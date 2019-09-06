海量更新改进！微软Windows 10 19H2慢速预览版18362.10019推送

IT之家9月6日消息 微软今天发布并推送了Windows 10 19H2慢速预览版18362.10019更新，带来了大量更新、修复和改进的内容。
如果你此前收到Build 18362.10014，并且默认情况下关闭19H2功能-今天你将收到Build 18362.10019，所有19H2功能都将开启。
如果你收到Build 18362.10015，默认情况下开启19H2功能-今天你将收到Build 18362.10019，所有19H2功能都将开启。
如果你使用的是2019 Windows 10更新五月版，并且只是将PC加入慢速预览版以进行19H2更新，你还将收到Build 18362.10019更新，其中所有19H2功能都已开启。现在慢速通道中的用户都统一到同一个版本中。
下面是更新内容：
Windows容器需要匹配主机和容器版本。这会限制客户，并限制Windows容器支持混合版本容器pod方案。此更新包括5个修复程序以解决此问题，并允许主机在运行下层容器时上层进行进程（Argon）隔离。
修复程序允许OEM根据其设备的硬件功能减少电子墨水延迟，而不是陷入操作系统在典型硬件配置上的延迟。
按键滚动或按键旋转功能可根据Microsoft Intune/MDM工具的需求而请求，或每次使用恢复密码解锁受BitLocker保护的驱动器时，在MDM托管的AAD设备上安全地滚动恢复密码。作为用户手动BitLocker驱动器解锁的一部分，此功能将有助于防止意外恢复密码泄露。
更改以使第三方数字助理能够在锁定屏幕上方进行语音激活。
你现在可以直接利用任务栏上的日历弹出按钮快速创建事件。只需单击任务栏右下角的日期和时间即可打开日历弹出按钮，并选择所需日期开始在文本框中输入 - 你现在将看到内联选项以设置时间和位置。
当你使用鼠标悬停在“开始”菜单上时，“开始”菜单上的导航窗格会展开，以便更好地了解点击的位置。
添加了更友好图像，以便在调整应用上的通知时显示“横幅”和“操作中心”的含义，以使这些设置更加平易近人和易于理解。
“设置”>“系统”>“通知”下的“通知”设置现在默认为按最近显示的通知排序，而非发件人名称。这样可以更轻松地查找和配置最近的发件人。微软还添加了一个设置，可在通知出现时关闭播放声音。
现在通知添加了显示配置和关闭来自应用/网站通知的选项，包括横幅和操作中心。
在操作中心的顶部添加了一个“管理通知”按钮，用于启动主要的“通知和操作”设置页面。
为新的英特尔处理器添加了额外的调试功能。这仅适用于硬件制造商。
为具有特定处理器的PC提供通用电池续航和功效提升。
CPU可以具有多个“优选”核心（最高可用调度类的逻辑处理器）。为了提供更好的性能和可靠性，微软实施了轮换策略，可以在这些受欢迎的核心之间更公平地分配工作。
为ARM64设备启用了Windows Defender Credential Guard，以便为其组织中部署ARM64设备的企业提供额外的凭据窃取保护。
微软已经使企业能够在Windows 10 S模式策略中补充，以允许来自Microsoft Intune的传统Win32（桌面）应用程序。
除了在PC上本地编制索引的文件外，微软还在文件资源管理器中更新了搜索，以显示基于Web的建议。
微软已经增加了讲述者和其他辅助技术的能力，以便阅读和了解FN按键在键盘上的位置以及它所处的状态（锁定与解锁）。