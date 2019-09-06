海量更新改进！微软Windows 10 19H2慢速预览版18362.10019推送

IT之家9月6日消息 微软今天发布并推送了Windows 10 19H2慢速预览版18362.10019更新，带来了大量更新、修复和改进的内容。

如果你收到Build 18362.10015，默认情况下开启19H2功能-今天你将收到Build 18362.10019，所有19H2功能都将开启。

如果你使用的是2019 Windows 10更新五月版，并且只是将PC加入慢速预览版以进行19H2更新，你还将收到Build 18362.10019更新，其中所有19H2功能都已开启。现在慢速通道中的用户都统一到同一个版本中。

下面是更新内容：

Windows容器需要匹配主机和容器版本。这会限制客户，并限制Windows容器支持混合版本容器pod方案。此更新包括5个修复程序以解决此问题，并允许主机在运行下层容器时上层进行进程（Argon）隔离。

修复程序允许OEM根据其设备的硬件功能减少电子墨水延迟，而不是陷入操作系统在典型硬件配置上的延迟。

按键滚动或按键旋转功能可根据Microsoft Intune/MDM工具的需求而请求，或每次使用恢复密码解锁受BitLocker保护的驱动器时，在MDM托管的AAD设备上安全地滚动恢复密码。作为用户手动BitLocker驱动器解锁的一部分，此功能将有助于防止意外恢复密码泄露。

更改以使第三方数字助理能够在锁定屏幕上方进行语音激活。