Nim 中文官网现已上线

近期Nim中文官网现已上线！大家可以通过https://nim-lang-cn.org来访问。
Nim是一个新型的静态类型、命令式编程语言，支持过程式、函数式、面向对象和泛型编程风格而保持简单和高效。Nim从Lisp继承来的一个特殊特性--抽象语法树(AST)作为语言规范的一部分，可以用作创建领域特定语言的强大宏系统 。
Nim是一个编译型的具有垃圾收集的系统编程语言，有着极其卓越的生产/性能比。Nim的设计集中在三个E上：即效率(efficiency)、表达能力(expressiveness)和优雅(elegance)。
高效、凝练、优雅
Nim是一种静态类型编译的系统编程语言。
它结合了其他成熟语言的成功概念。
（如python、ADA和Modula）
高效
Nim生成原生且无依赖的可执行文件，不依赖于虚拟机，所以它们小巧，便于分发。
Nim编译器和生成的可执行文件，对目前的任何主流平台都提供了支持，包括Windows、Linux、BSD和macOS。
支持实时系统的快速延迟引用计数内存管理。
零开销迭代器和用户自定义方法的编译期求值等现代概念，结合优先使用分配在栈上的值类型数据，生成高性能代码。
支持各种后端：可以被编译为C、C++或JavaScript，所以Nim可以满足所有前后端的需求。
凝练
Nim实现了自包含：编译器和标准库都是用Nim本身来实现的。
Nim拥有强大的宏系统，允许直接操纵AST，提供无限的可能性。
优雅
不需要宏去改变Nim的语法
—— Nim语法本身已经足够灵活。
具有局部类型推断、元组、泛型和sum类型的现代类型系统。
语句按缩进分组，也可以跨行。
下面是公告原文：
足下
官网是我们的起点，它不只是一个官网的中文镜像，我们更希望它是一个国内Nim圈子的基地，一个核心。所有的资源都会围绕这个核心，所以我们会认真地打磨它：
我们会及时更新和翻译官网的博客和其他更新，以便大家掌握第一手的Nim资讯
我们会及时将国内的Nim资源整合起来，让官网可以真正运行起来，发挥它的作用，走出一条中国特色的Nim发展道路。
当你需要教程和资料时，我们希望你第一个想到的是去官网上找，并且我们会尽全力让你能够在官网上找到你需要的一切。
我们也会在官网上建立论坛上的优秀资源的索引，定期更新及时、优质的论坛资源，并推送到思否、CSDN、OSChina、微博等主流媒体上。
生态
我们的初衷是想要建立起国内的Nim开发者生态。
以官网为核心，让Nim开发者们把注意力集中到这里：
官网上有很多论坛的索引，有问题可以去论坛问，便于存档；
官网上也尽量多地整理了QQ、微信群，有紧急的问题可以去聊天工具上问，能够及时得到回复；
也可以通过学习页面上的【社区资源】模块，获取到国内主流媒体上先行者的问题、解答或者一些心得体会的博文；
也可能会有线下的交流见面会，或者论坛、QQ群、微信群的一些活动，让我们的社区有爱又团结，发挥出社区的力量。
而这些都可以从社区中查看，我们也会将活动进行博客的推送，你可以订阅RSS以及时获取这些令人振奋的消息。
修远
目前官网中最关键的——文档，还没有能够完全翻译完， 学习和文档两个模块中的中文文档还在由@sheldon紧锣密鼓地翻译中，但是大家都是通过业余时间以非盈利的方式参与进来的，难免工作之余精力优先，所以也欢迎大家加入我们来贡献自己的力量。
我们也欢迎你把自己的Nim博客推荐给我们！我们欢迎各种方向，各种优质、高产的Nim博客，我们会在学习页面的社区资源栏将你的博客挂上，供大家学习。
new runtimes完成之日，就是Nim 1.0发布之时！
特别感谢@sheldon大佬的鼎力支持和Nim开发集中营各位的帮助。
感谢大家的支持和等待，让我们一起创造Nim中文社区的繁荣，推动Nim的发展。