Nim 中文官网现已上线

近期Nim中文官网现已上线！大家可以通过https://nim-lang-cn.org来访问。

Nim是一个新型的静态类型、命令式编程语言，支持过程式、函数式、面向对象和泛型编程风格而保持简单和高效。Nim从Lisp继承来的一个特殊特性--抽象语法树(AST)作为语言规范的一部分，可以用作创建领域特定语言的强大宏系统 。

Nim是一个编译型的具有垃圾收集的系统编程语言，有着极其卓越的生产/性能比。Nim的设计集中在三个E上：即效率(efficiency)、表达能力(expressiveness)和优雅(elegance)。

高效、凝练、优雅

Nim是一种静态类型编译的系统编程语言。

它结合了其他成熟语言的成功概念。

（如python、ADA和Modula）

高效

Nim生成原生且无依赖的可执行文件，不依赖于虚拟机，所以它们小巧，便于分发。

Nim编译器和生成的可执行文件，对目前的任何主流平台都提供了支持，包括Windows、Linux、BSD和macOS。

支持实时系统的快速延迟引用计数内存管理。

零开销迭代器和用户自定义方法的编译期求值等现代概念，结合优先使用分配在栈上的值类型数据，生成高性能代码。

支持各种后端：可以被编译为C、C++或JavaScript，所以Nim可以满足所有前后端的需求。

凝练

Nim实现了自包含：编译器和标准库都是用Nim本身来实现的。

Nim拥有强大的宏系统，允许直接操纵AST，提供无限的可能性。

优雅

不需要宏去改变Nim的语法

—— Nim语法本身已经足够灵活。

具有局部类型推断、元组、泛型和sum类型的现代类型系统。

语句按缩进分组，也可以跨行。

下面是公告原文：