刘作虎晒一加TV遥控器：力量系于你手！

IT之家9月6日消息 早前曾有消息称一加官方计划于本月正式推出旗下的电视产品,而一加TV所采用的处理器也被曝光。近日一加CEO刘作虎也在推特上晒出了一加TV的专用遥控器并配文“The power is in your hand!(力量系于你手!)”,似乎也暗示了一加TV将至。

从刘作虎“官方爆料”的图片上可以看出,一加TV的遥控器拥有USB-C接口、专用的Google智能助理按钮、一枚由一加徽标组成的疑似主菜单按钮、常规导航按钮以及一枚空白的按钮(似乎是用户自定义键)。遥控器表面采用银色配色,而按键则采用了黑色配色,整体设计简约化。

值得注意的是遥控器顶部还留有一块黑色的触摸板,或许是一加官方受到Apple TV遥控器的启发而做出的设计上的调整。用户点击Google智能助理按钮即可触发虚拟助手进行语音交互控制,至于那枚带有一加徽标和空白的按钮的实际功能目前尚不可知。不过目前已确认的是一加TV将采用Google 的Android TV系统,官方承诺将为一加TV提供三年的软件更新服务,同时一加TV还将可以与智能手机之间实现无缝集成并提供各种OTT平台内容。

与此同时根据刘作虎早前曝光的消息显示,一加TV还将搭载Gamma Color Magic处理器,据称Gamma Color Magic可以在一加TV的定制QLED屏幕上提供最好的图像质量及最广的色域。鉴于一加近期曝光新品的频率,可以预计的是一加TV将会在不久之后与大家正式见面。