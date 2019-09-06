腾讯微视回应邀人赚现金活动调整：识别到黑产恶意参与

IT之家9月6日消息 针对“邀同学赚千元现金”活动规则调整一事，微视产品团队做出回应，称是因为系统在活动期间识别到黑产的恶意参与。

微视表示，“邀同学赚千元赏金”活动调整是因为系统在活动期间识别到黑产的恶意参与。为了确保活动正常进行，启动了每日提现限额的措施，以便对黑产行为进行确认和打击处理。微视强调，正常参与本次活动的用户可以全额提现，在本次活动结束时，用户可以一次性提现所有未提取的奖励金。

此前有网友反馈，参与微视邀请好友赚现金活动一直无法提现，且微视悄然改变了活动规则，增加了提现的复杂度。

以下为微视方面相关说明原文：

关于微视“邀同学赚千元现金”活动调整的说明

尊敬的微视用户：

感谢您的关注和监督，我们对本次活动调整给您带来的不便深表歉意。

首先，我们确保正常参与本次活动的用户可以全额提现奖励金。除了每日可提现的金额外，在本次活动结束时，用户可以一次性提现所有未提取的奖励金。

微视此次对“邀同学赚千元赏金”活动的调整，是因为系统在活动期间识别到黑产的恶意参与。为了确保活动正常进行，我们启动了每日提现限额的措施，以便对黑产行为进行确认和打击处理。

我们再次表示歉意，感谢大家的参与、支持和理解！

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