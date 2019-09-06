内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

腾讯微视回应邀人赚现金活动调整：识别到黑产恶意参与

2019-9-6 17:29:16来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月6日消息 针对“邀同学赚千元现金”活动规则调整一事，微视产品团队做出回应，称是因为系统在活动期间识别到黑产的恶意参与。

微视表示，“邀同学赚千元赏金”活动调整是因为系统在活动期间识别到黑产的恶意参与。为了确保活动正常进行，启动了每日提现限额的措施，以便对黑产行为进行确认和打击处理。微视强调，正常参与本次活动的用户可以全额提现，在本次活动结束时，用户可以一次性提现所有未提取的奖励金。

此前有网友反馈，参与微视邀请好友赚现金活动一直无法提现，且微视悄然改变了活动规则，增加了提现的复杂度。

以下为微视方面相关说明原文：

关于微视“邀同学赚千元现金”活动调整的说明

尊敬的微视用户：

感谢您的关注和监督，我们对本次活动调整给您带来的不便深表歉意。

首先，我们确保正常参与本次活动的用户可以全额提现奖励金。除了每日可提现的金额外，在本次活动结束时，用户可以一次性提现所有未提取的奖励金。

微视此次对“邀同学赚千元赏金”活动的调整，是因为系统在活动期间识别到黑产的恶意参与。为了确保活动正常进行，我们启动了每日提现限额的措施，以便对黑产行为进行确认和打击处理。

我们再次表示歉意，感谢大家的参与、支持和理解！

相关阅读：

腾讯微视拉新提现风波：后台悄然改规则，用户遭遇提现难

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微视黑产

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有