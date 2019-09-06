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海信单水墨屏手机亮相IFA2019，10月正式发布

2019-9-6 22:15:33来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月6日消息 日前，在IFA2019展会上，海信推出了单水墨屏手机Ink A5，该机最大的卖点在于配备了一块护眼水墨屏

海信手机在原有A系列产品的基础上，专为阅读人士打造了一款单水墨屏手机Ink A5。这块水墨屏本身不发光，依靠自然光，用户白天阅读时无蓝光伤害眼睛；夜读时，通过手机的内置反射平行光源，通过漫反射，将文字图像进行成像，避免了光源直射入眼以达到保护眼睛的目的；不仅如此，它还内置了智能调光柔光灯，可以智能调节亮度，最大限度为用户营造了舒适的阅读环境。


通过现场体验，单水墨屏手机在强光下屏幕不反光，文字显示清晰且不刺眼。不仅如此，手指触摸屏幕不留痕迹，进一步提升阅读体验。海信Ink A5单水墨屏手机还内置了京东读书、咪咕阅读、掌阅等几大头部内容平台。海信的工作人员介绍，为了给用户提供海量的阅读资源，海信与这些内容平台开展深度合作，通过定制书架等形式为用户构建一座专属的移动图书馆。

海信Ink A5内置了一块4000mAh的大电量，再加上水墨屏原本就具备的智能节电技术，海信Ink A5可实现数周的超长待机。据悉，目前海信展示的这款单水墨屏手机为样机。新品手机预计10月份在国内发布。

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关键词：海信海信Ink A5电子水墨屏水墨屏

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